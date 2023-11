Harburg Marketing: Erster Metaverse Tourist Point Deutschlands eröffnet

Harburg - Sich vorab online über die Sehenswürdigkeiten in Harburg informieren? Mithilfe von Videos und Fotos bereits im Voraus einen Eindruck von Harburg gewinnen? Die Innovation des Standortes Harburg hautnah erleben? Das alles ist jetzt möglich. Der Harburg Marketing e.V. eröffnet den ersten Metaverse Tourist Point Deutschlands und bietet somit allen Interessierten die Gelegenheit, den schönen Bezirk Harburg virtuell zu erkunden, noch bevor sie vor Ort sind.

Meta-was? Der weitreichende Begriff "Metaverse" bezeichnet einen virtuellen Raum, in dem Menschen mithilfe von Virtual-Reality-Technologien interagieren können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Websites und sozialen Netzwerken zeichnet sich das Metaverse durch eine immersive Erfahrung aus. In Zusammenarbeit mit dem Dienstleister PirAMide Informatik GmbH hat Harburg Marketing die Harburg Info nun in das Metaverse integriert. "Dies ermöglicht es, sich in einem digitalen Raum im Voraus über Aktivitäten in Harburg, Harburg-Produkte, Neuigkeiten aus dem Bezirk und vieles mehr zu informieren und direkt mit dem Harburg Marketing-Team zu interagieren", sagt Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing.

Aber das ist noch nicht alles: Nach intensiver Planung erstrahlt die Harburg Info nun in neuem Glanz. Gemeinsam mit Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen und Vertretern der Politik und Verwaltung, Harburger Akteuren und Bürgern wurde am Dienstagabend die neue Harburg Info eingeweiht.

Nach monatelanger Planung und umfangreichen Umbauarbeiten präsentiert sich die Harburg-Info in der Hölertwiete in einem völlig neuen Erscheinungsbild. Mit dem Ziel, eine breitere Zielgruppe anzusprechen und den jungen, innovativen Standort Harburg widerzuspiegeln, wurde das Konzept von Grund auf überarbeitet. Digitale Rahmen, Bildschirme, übersichtliche Flyerständer und viele ansprechende Zusatzfunktionen wurden integriert, um ein zeitgemäßes und attraktives Informationsangebot zu schaffen. Um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, Souvenirs bequem von zu Hause aus zu bestellen oder sich im Vorfeld Informationsmaterial für die Planung ihres Trips nach Harburg zukommen zu lassen, wurde der Harburg Online-Shop erstellt. Dort kann man sich bereits einen virtuellen Einblick in das Angebot verschaffen.

Zusätzlich kooperiert der Harburg Marketing e.V. mit talentierten lokalen Künstlern die ihr Kunsthandwerk anbieten. Im vergangenen Jahr wurde das Angebot um eine Ticketvorverkaufsstelle erweitert, um Karten für verschiedene Veranstaltungen anbieten zu können. Diese Projekte wurden durch den Harburg Marketing e.V. und den Hamburger Neustartfonds City & Zentren ermöglicht.

Finanzsenator Andreas Dressel konnte aufgrund von Terminen leider nicht teilnehmen, lobte aber das Konzept des Harburg Marketing e.V. und gab aus der Ferne ein Statement ab: „Es ist erklärtes Ziel des Senats, unseren touristischen Gästen zu zeigen, dass ein Besuch an der Elbe weit mehr zu bieten hat als Rathaus, Landungsbrücken und Elbphilharmonie. Es gibt viel zu entdecken und genießen auch außerhalb der Innenstadt und ich freue mich sehr, dass der Treffpunkt dazu beitragen wird, Harburg noch ein wenig mehr ins Bewusstsein unserer Besucher zu bringen", so Andreas Dressel.

Antonia Marmon ergänzt: "Mit der Einführung des ersten Metaverse Tourist Points Deutschlands präsentieren wir eine bahnbrechende und einzigartige Möglichkeit, unseren zauberhaften Bezirk virtuell zu erkunden. Von nun an kann jeder von überall aus im Harburg Metaverse die Sehenswürdigkeiten, Produkte und Neuigkeiten Harburgs erkunden und sogar direkt mit unserem Team interagieren. Auch in der physischen Welt präsentiert sich unsere Harburg Info nun in einem zeitgemäßen Gewand und wird durch die Verbindung von virtuellem und realem Angebot zu einer attraktiven Informationsplattform für eine noch breitere Zielgruppe."

Neugierig geworden? Kit einem Klick hier kann zu Hause aus der erste Tourist Point Deutschlands im Metaverse erlebt werden