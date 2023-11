Harburger Wochenmarkt: Am Mittwoch gibt es frisch gepresstes Olivenöl aus Italien

Harburg – Das ist ein seltener Pflichttermin für Genießer in Harburg Stadt und Land: Nur zweimal im Jahr gibt es frisch gepresstes Olivenöl der Sorte Olivastra Seggianese vom Monte Amiata in der Toskana auf dem Harburger Wochenmarkt. Und am Mittwoch, 29. November, ist es wieder so weit. Carl oder Jakob Wenning werden morgens ihren kleinen Verkaufsstand mit Olivenbäumchen und vielen Spezialitäten aus Italien aufbauen.

„Mit frisch gepresstem Olivenöl aus der neuen Ernte 2023 kommen wir wie jedes Jahr nach der Ernte auf den Wochenmarkt nach Harburg“, sagt Carl Wenning, der hinzufügt: „Wir haben in diesem Jahr eine qualitativ und endlich auch quantitativ gute Ernte.“

Der Besuch am Verkaufsstand lohnt sich: Außer dem neuen Olivenöl, das in verschiedenen Flaschengrößen angeboten wird, hat er Spezialitäten wie Olio al limone, Crema di Olive, seine Spaghetti Soße, und andere Köstlichkeiten dabei. cb