Alles neu im Drachenthal: Einweihungsfest für den Super-Spielplatz

Neuwiedenthal – Alles neu im Drachenthal: In Neuwiedenthal ist nach der Bauphase ein neuer Super-Spielplatz entstanden. An der Neuwiedenthaler Straße lädt das Areal mit mehreren Bereichen in wenigen Tagen zum Spielen und Toben ein.

Die Maßnahme startete im vorigen Jahr zunächst mit dem Rückbau des bestehenden „Drachens“ um einen neuen Raum für eine große Kletterkonstruktion im Origami-Stil zu schaffen. Aus naturbelassenen Robinienhölzern konstruiert, findet mit der neuen Kletterkonstruktion (Foto oben) das identitätsstiftende Thema der Drachenlandschaft eine neue Interpretation. Ergänzt wird das Spielangebot durch einen Kleinkindspielbereich und zahlreiche Erlebniselemente.

Sportliche Besucher können sich in Zukunft an einer neu entstehenden Calisthenics-Anlage betätigen, welche ein sehr vielfältiges Kraft- und Bewegungstraining ermöglicht. Zusätzlich wird die Hauptwegeführung saniert und die vorhandene Beleuchtung entsprechend optimiert.

Am Freitag, 16. Juni, feiert das Bezirksamt Harburg gemeinsam mit dem ansässigen Akteursnetzwerk die Fertigstellung der Neugestaltung des Spielplatzes Drachenthal. Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen wird das Fest mit einem Grußwort eröffnen.

Die Neugestaltung des Spielplatzes Drachenthal und der umliegenden Flächen wurde nach einer mehrjährigen Umbau- und Sanierungsphase abgeschlossen und wird am Freitag ab 14 Uhr mit einem großen Einweihungsfest gefeiert. Gemeinsam wurde für das Einweihungsfest ein Programm für Groß und Klein zusammengestellt:

Unter anderem steht eine Bastelaktion vom DRK Harburg durch die Nachbarschaftsmütter und der Kita Grüne Insel auf dem Programm. Eine Spieleaktion für Kinder bis 10 Jahre wird durch das Stadtteilhaus angeboten.

Ab 15 Uhr gibt es eine Fußballaktion auf dem neuen Sportfeld im Rahmen des Sportprogramms move! der SAGA. Ebenfalls ab 15 Uhr bieten IN VIA und die SAGA im Umfeld des Spielplatzes, auf der Wiese neben dem Stubbenhaus (Stubbenhof 2) einen weiteren Programmpunkt an: Am Acitve City Day können sich Sportbegeisterte an Fitnessboxen und in der Hüpfburg „Ninja Run“ ausprobieren.

Das Stadtteilhaus Neuwiedenthal sorgt mit Unterstützung des Stadtteilbeirates für das leibliche Wohl der Besucher. cb