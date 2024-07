Featured

Arbeiten an Wegen und Parkplätzen: Einschränkungen in den Erholungswäldern

Harburg – Besucher der Harburger Waldgebiete müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Ab Montag, 29. Juli, finden Unterhaltungsarbeiten an Waldwegen und Parkplätzen in den Gebieten der Revierförstereien Eißendorf und Hausbruch statt. Während der Arbeiten können einzelne Wege nur eingeschränkt und Parkplätze zeitweise nicht genutzt werden.

Die Arbeiten beginnen ab Montag, 29. Juli, am Parkplatz "Eißendorfer Waldweg", anschließend am Parkplatz "Majestätische Aussicht" und abschließend am Parkplatz "Vahrenwinkelweg". Pro Standort sind zwei Tage für die Arbeiten vorgesehen.

Die Waldwege in beiden Revierförstereien sind während der Arbeiten eingeschränkt für den Fuß- und Radverkehr nutzbar.

Die Unterhaltungsarbeiten sind witterungsabhängig und sollen voraussichtlich nach drei Wochen abgeschlossen sein.