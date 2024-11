Featured

Auf Anhieb gut besucht: Viele Besucher bei der Weihnachtsmarkt-Eröffnung

Harburg – Jetzt gibt es wieder Glühwein und Mandelduft vor dem Harburger Rathaus: Am Donnerstagabend wurde der Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet. Es war eine gelungene Premiere für Glühwein, Mandeln, Schmalzgebäck und viele andere Leckereien, denn der Weihnachtsmarkt war trotz des Harburger Schmuddelwettters auf Anhieb gut besucht.

Auf der Bühne gab es Musik und Gesang von der Katholische Schule Harburg und dem Kinderchorder GBS Scheeßeler Kehre. Moderiert wurde der Abend von Stefan Wolter und auch Schneemann Olaf sorgte für Stimmung.

„Endlich wieder Musik und Lichterglanz auf diesem Platz. Ich sage Danke an alle die hier mitwirken und vor allem an Anne Rehberg und Antonia Marmon, die ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben“, sagte Dierk Trispel bei der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Außerdem sagte der stellvertretende Bezirksamtsleiter: „Genießen Sie eine ganz wunderbare Advents- und Weihnachtszeit.“

Unter den ersten Besuchern waren auch viele Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter anderem folgten Antonia Marmon und Louisa Knipschild vom Harburg-Marketing, die Harburger Künstler Petra Hagedorn und Ralf Schwinge, Museums-Chef Rainer-Maria Weiss mit seiner Gattin Petra, Viktoria Ehlers vom Harburger Roten Kreuz, Uwe Schneider und Rainer Bliefernicht von der CDU, Valbona Scharfenberg und Nicole Capell von der TUHH der Einladung von Anne Rehberg auf den ersten Glühwein des Jahres. Ebenfalls dabei war eine Abordnung der Harburger Marinekameradschaft und der Harburger Schützengilde.

Allerdings mussten die Gilde-Kameraden den Markt schnell wieder verlassen, denn sie hatten noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen: Sie mussten darüber entscheiden, ob im nächsten Jahr in Harburg ein Vogelschießen stattfinden wird. Um 19.22 Uhr läuteten die Glocken der Gemeinde St. Maria. Das bedeutet: die Gilde hat beschlossen, wieder ein Harburger Vogelschießen stattfinden zu lassen.

Der Weihnachtsmarkt verabschiedet sich am Sonnabend, 28. Dezember, um 18 Uhr mit einem großen Feuerwerk, das vom Dach der Harburg Arcaden gezündet wird.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 21.30 Uhr, Sonntag: 13 bis 21.30 Uhr; Am Totensonntag, 24. November, öffnet der Markt erst um 17 Uhr Der Markt ist am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.