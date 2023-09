Auf den Spuren der Profis: 102 Teilnehmer beim Golfturnier des Wirtschaftsvereins

Harburg – Auf den Spuren der Golf-Profis: Viele Wirtschaftslenker aus Harburg Stadt und Land folgten auch in diesem Jahr der Einladung zum Golfturnier der Wirtschaft des Hamburger Südens. Das Turnier wurde auf dem für internationale Profiturniere ausgerichteten Porsche Nord Course mit 18 Loch gespielt. Eine echte Herausforderung für die 20 Teams, die beim Golf „Flights“ genannt werden.

Bereits zum neunten Mal lud der der Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden gemeinsam mit dem Hauptsponsor, der Hamburger Sparkasse, auf das Green des Golfclubs Green Eagle nach Winsen. Genau 102 Teilnehmer - 80 Könner und 22 Anfänger – waren am vergangenen Donnerstag dabei.

„Auch die neunte Auflage hat gezeigt, das Golfen und Netzwerken nach wie vor bei den Teilnehmern gut ankommt“, sagte Uta Rade, Geschäftsführerin des Wirtschaftsvereins. „Auch das Wetter hat in diesem Jahr gut mitgespielt. Bis auf einen kurzen Schauer blieb es während des Turniers und am Abend bei Siegerehrung und dem erlesenen Barbecue im Club-Restaurant BEAVERS sonnig.“

Neben vielen Wertvollen Preisen in der Gesamtwertung gab es in diesem Jahr 13 Sonderwertungen, so viele wie nie zuvor. Hier galt es, den Golfball möglichst nah an ein Sonderziel zu platzieren, um einen der wertvollen Preise zu gewinnen.

Besonders groß war die Freude beim Sieger-Team: Johannes Hagedorn, Tiplu GmbH, Maximilian Blunck, GALLAS GEBÄUDESERVICE GmbH & Co. KG, Nils Löwe, Lionizers GmbH und Jörg Janßen, ambition V.

Als Belohnung werden die Sieger gemeinsam mit einer Begleitperson in See stechen. Heinrich Wilke von IMENTAS Immobilienpartner GmbH stellte den Hauptpreis zur Verfügung: Eine exklusive Barkassenfahrt für 8 Personen auf der MS Süderelbe, einem traditionellen Inspektionsfahrzeug.

Auf dem 2. Platz war der Flight mit: Arent Bolte, Dirk Feldbinder, Klaus-Michael Albrecht und Gabriele Eggers, Auf Platz 3 landeten: René Meyer, Jan-Hendrik Röhse, Heinrich Wilke und Sigrun von Loßberg.

Ein voller Erfolg war auch die Spendenaktion von Hinsch & Völckers KG: Für jeden gespielten Birdie – also ein Schlag unter Par - spendete das Unternehmen mit Sitz am Ballindamm 50 Euro. Da an diesem Tag 24 Birdies gespielt wurden, wird eine Spende über 1.200 Euro von Hinsch & Völckers KG an die Stiftung „Steps for Children“ gehen.

Schon jetzt freuen sich die Teilnehmer und Organisatoren auf das nächste Jahr: Dann gibt es die 10. Auflage dieses beliebten Golfturniers. cb