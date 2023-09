Tag des offenen Denkmals: Das sind die Highlights in Harburg Stadt und Land

Harburg - Unter dem Motto „Talent Monument“ haben die Denkmäler am zweiten Sonntag im September zum Tag des offenen Denkmals bundesweit ihren großen Auftritt. Auch in Harburg Stadt und Land gibt es am Sonntag, 10. September, an vielen Denkmälern ein Programm.

Bereits am Freitag gibt es den ersten Programmpunkt des Denkmal-Wochenendes: Am 8. September, findet das Rathausfest anlässlich des Tages des offenen Denkmals statt. Beginn ist um 14 Uhr. Es findet ein Rundgang statt und die Arbeit von Bezirksversammlung und Bezirksamt wird vorgestellt. Um Anmeldung unter veranstaltungen@harburg.hamburg.de wird gebeten.

Einer der Höhepunkte des Denkmaltages sind die Barkassenfahrten (Foto oben) von Harburg nach Hamburg - und natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Zum "Tag des offenen Denkmals" bietet der Verein Museumshafen Harburg e.V. auch in diesem Jahr insgesamt 6 Fahrten. Es gibt allerdings nur noch Restkarten mit einem Klick hier.

Programm gibt es auch im Harburger Binnenhafen: Am Sonntag ab 11Uhr startet der Museumshafen Harburg e.V. sein Programm zum "Tag des offenen Denkmals" mit Livemusik aus dem Eisenbahnwaggon. „Werner und die Hafenbande" spielen Lieder aus dem Harburg Hafen. Um 14:30 spielt die „Tüdelband“ auf Platt.

Natürlich werden auch Denkmale und Historisches präsentiert. Der gelbe "Liebherr-Kran" kann besichtigt werden und die Vereins-Barkasse JAN macht Rundfahrten im Binnenhafen. Dazu kommen historische Schiffe, historischen Eisenbahnwaggons und Rundgänge zu den Zeugnissen der Geschichte des Binnenhafens.

Mehrere historische Gebäude öffnen an diesem Sonntag ihre Pforten für die Besucher: Das Kontor- und Wohnhaus am Kanalplatz 6 ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr gibt es eine Führung. Der Speicher am Kaufhauskanal bietet Führungen und Weinverkostung. Von 14 bis 18 Uhr kann man zudem einen Blick in den Kunstverein am Harburger Bahnhof werfen. In Heimfeld kann das Friedrich-Ebert-Gymnasium das zweitälteste Gymnasium Hamburgs von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Führungen gibt es je nach Bedarf.

Die Geschichtswerkstatt Harburg bietet um 13 Uhr einen informativen Rundgang durch den Harburger Stadtpark am Außenmühlenteich. Denkmal? Richtig, der Harburger Stadtpark ist ein eingetragenes Gartendenkmal in Hamburg. Von Georg Hölscher erdacht und von ihm und seinem Sohn erschaffen, wurde der erste Teil 1923 eingeweiht.

„Wir gehen an der Außenmühle entlang in den Schulgarten und erfahren wissenswertes über Entstehung, Kunstwerke und das Freibad und vieles andere mehr“, sagt Günter Wincierz, der die Führung leitet. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 040 767 573 07 gebeten. Treffen ist auf dem kleinen Platz vor dem Restaurant Leuchtturm, die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

In Wilhelmsburg werden Sonntag das Bürgerhaus in der Mengestraße und die Windmühle Johanna, Schönenfelder Straße 99 a, für Besucher geöffnet.

Beim Tag des offenen Denkmals können Interessierte zudem kostenfrei die drei Museen im Landkreis Harburg entdecken: Mühlenmuseum Moisburg, Museumsstellmacherei Langenrehm und Museumsbauernhof Wennerstorf öffnen ihre Pforten. Das Mühlenmuseum und die Museumsstellmacherei sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Museumsbauernhof Wennerstorf von 10 bis 18 Uhr. Auf Kinder wartet ein buntes Mitmachprogramm. cb