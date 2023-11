Aus Italien nach Harburg: Auf dem Markt gab es frisch gepresstes Olivenöl

Harburg – Auf diesen Tag haben viele Harburger gewartet: Nur zweimal im Jahr gibt es auf dem Harburger Wochenmarkt frisch gepresstes Olivenöl der Sorte Olivastra Segginanese vom Monte Amiata in der Toskana. Einmal im Sommer und einmal im Winter kommen die Wennings auf die Hamburger Märkte.

Und am heutigen Mittwoch war es wieder so weit. Olivenöl-Produzent Carl Wenning baute seinen Stand auf dem Sand auf, um seine Harburger Kunden mit frischem Olivenöl aus der neuen Ernte 2023 und anderen Spezialitäten aus Italien zu versorgen. Außerdem gab es Musik: Der 71-jährige griff zur Gitarre uns spielte seine selbstkomponierten Lieder für die Marktbesucher. Der Mann ist ein echtes Unikat und immer einen Besuch wert.

Sein letzter Besuch in Harburg ist schon eine Weile her. Sein Sohn Jakob Wenning besuchte die Harburger Märkte in den vergangenen zwei Jahren. Doch dieses Mal ist er noch mit der Oliven-Ernte in Italien beschäftigt, die kurz vor dem Abschluss steht.

Und die ist in diesem Jahr richtig gut: „Die Erntemenge war das Doppelte des Vorjahrs, die Qualität ist auch wieder sehr gut“, freute sich Carl Wenning. Für ihn gehört der Harburger Markt zu den Besten in Hamburg. „Wir haben in Harburg sehr viele Stammkunden.“

Zu denen gehört auch Annika Münstermann, aus der Geschäftsführung der Elbloge im Binnenhafen. Die 40-jährige Marmstorferin deckte sich bei Carl Wenning mit frischem Olivenöl für die heimische Küche ein (Foto oben).

Bereits jetzt ist bei den Wennings der Besuch des Harburger Wochenmarktes im nächsten Sommer fest eingeplant. Wann das genau sein wird, lesen Sie bei harburg-aktuell.de cb