Frau Holle, Engel und Turmbläser: So startet Harburg in die Adventszeit

Harburg – Passend zum herrlichen Winterwetter ist das Programm auf dem Harburger Weihnachtsmarkt am Wochenende des 1. Advent prall gefüllt. Außerdem heißt es in der Harburger City „Ho-Ho-Ho-Harburg“ am 2. Dezember begrüßt Harburg den Advent.

Am Freitagabend werden die Besucher des Harburger Weihnachtsmarktes mit den Turmbläsern auf den Advent eingestimmt. Um 18 Uhr werden die Harburger Turmbläser aus den Rathausfenstern weihnachtliche Melodien anstimmen.

Am Sonnabend sind Weihnachtsmann und Engel in der Harburger City und im Binnenhafen unterwegs, um süße Überraschungen zu verteilten. Außerdem wird das Citymanagement Harburg seine Bunte X-Mas Wall am Gloriatunnel aufbauen und magische Stelzenläuferinnen durch die City schweben lassen.

Ein Highlight gibt es am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt: Frau Holle kommt. Frau Holle hat heute schon mit vielen Schneeflocken daran erinnert, dass sie am Sonnabend um 17 Uhr zu den Harburger Kindern auf den Weihnachtsmarkt kommen will. Begleitet wird sie von der Goldmarie, der Sängerin Claudia Flas, die mit uns gemeinsam das Lied vom Schneeflöckchen singen wird. Und dann gibt es nicht nur dicke Schneeflocken, sondern auch goldene Schokoladentaler.

Am Sonntag, 1. Advent, kommt der Kasper auf den Weihnachtsmarkt. Um 15 Uhr wird vom Kasperletheater das Stück „Weihnachten bei Kasper Hoppe“ präsentiert.

Um 17.45 Uhr wird der Harburger Adventskalender für Kinder auf der Bühne des Weihnachtsmarktes geöffnet und um 18 Uhr stimmen die Harburger Turmbläser aus den Rathausfenstern auf das Fest ein. cb