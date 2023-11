Vorweihnachtliches Event im Binnenhafen: Nikolaus kommt mit dem Schiff nach Harburg

Harburg – Nikolaus-Spektakel im Harburger Binnenhafen: Am Sonnabend, 2., und Sonntag, 3. Dezember, kommt der Nikolaus an Harburgs Lotsekai – und das mit dem Schiff. Der Schwimmende Nikolausmarkt des Museumshafens Harburg begeistert jedes Jahr mehrere 100 Menschen.

Es ist wieder so weit - am ersten Wochenende im Dezember kommt der Nikolaus in den Harburger Binnenhafen. Am Sonnabend und Sonntag legt er jeweils um 14 Uhr mit seinem Schiff unter dem „Gelben Kran“ an. An Bord hat er wieder seinen großen Geschenke-Sack. Der ist so groß, dass der Kran gebraucht wird, um ihn überhaupt an Land zu bringen.

Am Sonntag spielen auch "Werner und die Hafenbande" gleich im Anschluss aus dem historischen Eisenbahnwaggon gleich neben dem Kran. Am Samstag macht der "Kulturkiosk" Ecke Blohmstrasse und Kanalplatz Musik: „Christmas Time & Disco“ mit DJ Luca P.

Bei der „Stempelregatta" rund um den Hafen engagieren sich außer dem Museumshafen Harburg e.V. auch der Kulturkiosk, die Geschichtswerkstatt und die Kulturwerkstatt. Es ist also 'rund um den Hafen etwas los. Wenn es langsam dunkel wird, zeigen die Schiffe im Hafen auch wieder ihre Weihnachtsbeleuchtung.

Die Veranstaltung am Lotsekai im Harburger Binnenhafen beginnt an beiden Tagen um 13 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. cb