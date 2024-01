Comedy-Abend vom Round Table 28: Noch gibt es einige Restkarten

Harburg – Seit vielen Jahren ist der Comedy-Abend des Round Table Harburg 28 eine Erfolgsgeschichte. Regelmäßig ist die Veranstaltung ausverkauft. Die Tabler organisieren die Veranstaltung seit 2003. Dadurch wird Geld für Service-Projekte gesammelt.

Unter anderem werden das Kinderschutzhaus Süderelbe, der Kinderbauernhof Kirchdorf und der Weihnachtspäckchen-Konvoi unterstützt. Die Kombi aus Spaß und Benefiz-Event kommt gut an: Selbst die 1100 Plätze in der Friedrich-Ebert-Halle sind meistens alle weg.

Am Freitag, 16. Februar, ist es wieder so weit: Der Round Table 28 präsentiert in der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld seinen diesjährigen Comedy-Abend. Los geht’s um 20 Uhr. Stargast ist Elke Winter, die Queen of Comedy.

Und wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen: „Es gibt nur noch wenige Restkarten zum Preis von 22 Euro“, sagt Marcel Sack vom RT28 gegenüber harburg-aktuell.

Die Karten sind bei diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: Bruzzelhütte, Kock & Sack, BARrica Hittfeld und Karen Ulrich Immobilien. cb