Bestnote für das DRK-Team: Note 1,0 für die Tagespflege Billstedt

Harburg/Billstedt - Kompetente Betreuung, herzlicher Umgang miteinander und ein abwechslungsreiches Programm: Wie gut Marzena Schröder und ihr Team in der DRK-Tagespflege Billstedt die Gäste versorgen, hat die Prüfung der Privaten Krankenversicherung (PKV) jetzt schwarz auf weiß bestätigt: Die Einrichtung an der Möllner Landstraße erhielt in allen Prüfkategorien eine 1,0 - zum elften Mal in Folge.

"Bei der Prüfung geht es um die Qualität unserer fachlichen Arbeit", erklärt Marzena Schröder, seit 13 Jahren Leiterin der Tagespflege. Kontrolliert wird zum Beispiel, wie die Pflege- und Expertenstandards sowie die ärztlich verordneten Leistungen konkret vor Ort umgesetzt und wie die Tagesgäste in ihrem Alltagsleben unterstützt werden.

Thorben Goebel-Hansen, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg gGmbH: "Das Prüfungsergebnis ist eine echte Teamleistung und steht für die hohe Qualität, die unsere Tagespflegen vor Ort leisten. Besonders freut mich, dass dieses Team langjährig und engagiert zusammenarbeitet - heutzutage in der Pflege nicht selbstverständlich. Diese Beständigkeit macht uns aus und davon profitieren unsere Gäste."

Für Marzena Schröder und ihr Team ist die Tagespflege mehr als nur ein Job mit Schulnote Eins: "Wir sind hier wie eine Familie und so gehen wir auch miteinander um", beschreibt sie. "Wir wollen die Gäste so begleiten und versorgen, wie wir uns das auch für unsere Angehörigen wünschen würden. Jede und jeder hier ist individuell und wird deshalb auch individuell betreut."

Sechs Tage pro Woche, auch samstags, ist das für 16 Gäste ausgestattete Haus geöffnet. Der Tag beginnt mit dem Fahrdienst, der die Seniorinnen und Senioren zum Frühstück in die Möllner Landstraße 154 bringt. Jeder Gast hat eine Pflegefachkraft als feste Ansprechpartnerin.

Ob aktiv oder entspannt, der Tagesablauf ist auf die Vorlieben zugeschnitten - aber erst, wenn das Horoskop vorgelesen wurde: "Schon fast ein Ritual", lächelt Marzena Schröder.

Sitzgymnastik, Spaziergänge, Basteln und Vorlesen stehen auf dem Wochenplan. Auch ein Ruhezimmer fürs Mittagsschläfchen gibt es. Doch meistens ist was los. Marzena Schröder: "Unsere Gäste singen und tanzen gern, wir feiern hier oft Feste."

Mal wird das Essen geliefert, mal wird auch selbst gekocht. Am beliebtesten sind Kartoffelpuffer oder Eintopf. Wenn es jetzt im Frühjahr wärmer wird, kommt der Grill auf die sonnige Terrasse, die für den Klönschnack zwischendurch gern genutzt wird. Dann steht auch ein Ausflug an, auf den sich schon alle freuen: eine Rundfahrt auf einem Alsterdampfer.