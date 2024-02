Erfreuliche Bilanz der FF Nenndorf: 28 Einsätze weniger als im Vorjahr

Nenndorf - Von erfreulich weniger Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Nenndorf im vergangenen Jahr konnte Ortsbrandmeister Markus Gemmeker bei der Jahreshauptversammlung am 9. Februar berichten. Geleistet wurden 37 Einsätze, 28 weniger wie im Vorjahr mit Unwetterereignissen. Die vier Brandeinsätze waren alle außerhalb des eigenen Ortsgebiets.

Die anderen Einsätze teilen sich auf in 25 Hilfeleistungen und acht Fehlalarme. Die Ortswehr besteht aus 95 Mitgliedern, 40 davon in der Einsatzabteilung, drei davon Frauen, 14 in der Jugendfeuerwehr mit zwei Mädchen, 25 in der Musik- und 16 in der Altersabteilung.

Der bestellte Gerätewagen "Logistik 2" wird voraussichtlich im nächsten Jahr ausgeliefert, der dafür nötige neue Stellplatz am Feuerwehrgerätehaus ist bereits in Planung. Ein für die Vegetationsbrandbekämpfung ausgestattetes Tanklöschfahrzeug wird demnächst in die Ausschreibung gegeben.

Lars Otten berichtete als stellvertretender Gemeindebrandmeister von insgesamt 378 aktiven Mitgliedern der neun Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde und von fast 800 Kindern in den Kinderfeuerwehren des Landkreises Harburg.

Anschließend ehrte er Markus Gemmeker mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr und beförderte Stefan Hübener zum Löschmeister, Philip Jänsch und Finn Schülke zum Hauptferwehrmann, Chantal Jänsch zur Oberfeuerwehrfrau, Timo Bartling zum Oberfeuerwehrmann, Yannik Berner sowie Norbert Schulze zum Feuerwehrmann. cb