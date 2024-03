Comedy-Abend vom Round Table: 3500-Euro-Spende für „Yes -we swim!“

Harburg - Bereits zum 20. Mal veranstaltete kürzlich der Round Table 28 Hamburg-Harburg einen Comedy Abend in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg für den guten Zweck. Vereinspräsident Nils Westermann und die Mitglieder des Round Tables hatten auch an diesem Abend jede Menge zu tun, um die 800 Gäste einzulassen und ihnen einen bunten Abend zu bescheren.

Mit bester Live-Unterhaltung der erstklassigen Entertainerin Elke Winter war der Saal schnell gefüllt. Bevor die Show pünktlich um 20 Uhr startete, wurde vom Ladies’ Circle 9 Süderelbe der Losverkauf einer Tombola gestartet. Die Preise, gestiftet von Firmen, waren vielfältig und attraktiv. Diese und der gut gelaunte Einsatz der Ladies sorgten dafür, dass viele Lose bis zum Ende der Show verkauft wurden.

Mit großer Freunde verkündete Johanna Lohmann, die Präsidentin des Ladies’ Circle Süderelbe: "Wir konnten alle Lose restlos verkaufen und freuen uns über eine Summe von 3500 Euro, die wir vollständig an den Verein "Yes - we swim!" überreichen möchten."

Luiza Raguse, Vorstand bei “Yes - we swim!”, und Andreas Raguse konnten an dem Abend ihr Glück kaum in Worte fassen: "Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung. Das Geld sichert einen kompletten Kurs! Wir sind überwältigt!”

Yes - we swim! ist ein eingetragener Verein in Hamburg und wurde 2017 als Bürgerinitiative zum Bau einer Schwimmhalle in Harburg gegründet. Der Verein konnte dieses Ziel erfolgreich durchsetzen und ist nun seit bald einem Jahr in der Funktion unterwegs Schwimmkurse für Familien mit Kindern anzubieten, die sich regulär den Schwimmunterricht nicht leisten können, und ihnen sicheres Schwimmen beizubringen. cb