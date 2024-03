Rosengarten: Axel Krones starb unerwartet im Alter von 71 Jahren

Ehestorf - Axel Krones, Bürgermeister von Ehestorf-Alvesen ist tot. Er starb für viele überraschend im Alter von 71 Jahren. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und zwei Enkelkinder.

Krones galt als überaus engagiert. Das CDU-Mitglied Krones war seit seit 1996 im Ortsrat. 2021 wurde er zuletzt einstimmig zum Ortsbürgermeister wiedergewählt. Es war seine vierte Amtszeit in dieser Position.



Seit 2001 war Krones im Gemeinderat. Die letzten acht Jahre war Krones Ratsvorsitzender sowie Vorsitzender des Feuerschutzausschusses. Zudem engagierte er sich zudem als Beigeordneter im Verwaltungsausschuss.





Zuletzt hatte Kronses gesundheitliche Probleme, die auch eine Bypass-OP notwendig machten.



Die Trauerfeier für Axel Krones findet am Montag, 4. März, ab 14 Uhr in der Erlöserkirche in Vahrendorf statt. zv