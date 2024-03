Sparkasse Harburg-Buxtehude: Luhe Gymnasium räumt beim Planspiel Börse ab

Winsen - Das hat es beim Planspiel Börse der Sparkasse Harburg-Buxtehude auch noch nicht gegeben: Das komplette Siegertreppchen der Gesamtwertung wird vom Luhe Gymnasium in Winsen besetzt. Nach 17-wöchiger Spielzeit belegen gleich drei Spielgruppen des Luhe Gymnasiums die ersten drei Plätze und so dürfen sich Schüler und Schule über insgesamt 1.350 Euro Preisgeld freuen. Die Übergabe der symbolischen Sieger-Schecks fand im Rahmen einer Abschlussveranstaltung der Schule zum Planspiel Börse statt.

Mehr als 100.000 Schüler, Studierende, Auszubildende und junge Erwachsene haben am 30. Januar das Planspiel Börse der Sparkassen erfolgreich abgeschlossen. Während der diesjährigen Spielrunde hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über einen Zeitraum von 17 Wochen hinweg in traditionellen und nachhaltigen Anlagestrategien zu üben und dabei grundlegendes Wissen über die Börse zu erlangen.

Dank sinkender Energiepreise und der Hoffnung auf sinkende Zinsen war die Spielzeit geprägt von einem Rekordhoch des DAX zum Jahresende. Der positive Trend setzte sich zum Jahresbeginn fort. Das bescherte den Teilnehmenden im Planspiel Börse hohe Gewinne. Die Teams setzten vor allem auf RHEINMETALL, AMAZON, NVIDIA und TESLA erzielten mit rund 1,3 Millionen virtuellen Aufträgen einen Gesamtumsatz von über 4,3 Milliarden Euro.

Auch das Siegerteam vom Luhe Gymnasium setzte auf Rheinmetall, Nvidia und Amazon, zusätzlich auf Microsoft und AMD. "Wir haben uns vorab im Internet und über YouTube informiert, welche Unternehmen gute Quartalszahlen vorzuweisen haben. Außerdem haben uns die täglichen Nachrichten über die Kriege in der Ukraine und in Israel beispielsweise auf Rheinmetall gebracht", berichten Ben Garbe (16) und Enno Futh (16) aus dem Siegerteam "AllInBitcouns". So habe die Spielgruppe gleich zu Beginn in diese fünf Unternehmen investiert und die Aktien bis zum Ende gehalten. "Geduld hat sich in diesem Fall ausgezahlt", erklärt Ben Garbe.

Diese Botschaft brachte auch Niklas Schattenberg, Lehrer am Luhe Gymnasium, den Schülern in seiner Abschlussveranstaltung zum Planspiel Börse rüber. "Aktien sind ein lohnenswertes Investment, wenn man es langfristig betrachtet und kurzfristige Schwankungen aushalten kann." Niklas Schattenberg unterrichtet am Luhe Gymnasium die Fächer Sport und Erdkunde, interessiert sich aber selbst für das Thema Finanzen. Er findet es wichtig, den Schülern dieses frühzeitig näher zu bringen. "Sich über die finanzielle Zukunft Gedanken zu machen, ist heutzutage sehr wichtig. Die Jugendlichen müssen privat für ihre Rente vorsorgen, bekommen aber nicht vermittelt, wie sie machen können. Finanzbildung ist in den Schulen leider nicht verankert." Eine Mischung aus Eigeninteresse und persönlichem Engagement hat ihn dazu bewogen, das Planspiel Börse der Sparkasse am Luhe Gymnasium in diesem Jahr zu organisieren. "Das Planspiel Börse ist dafür optimal."

Seinem Aufruf folgten mehr als 60 Schüler. "Ich bin total stolz, dass so viele Schüler sich beteiligt haben. Es war richtig schön zu sehen, wie die Schüler für das Thema gebrannt haben", sagt Niklas Schattenberg. In Pausen, teils auch im Unterricht und in der Freizeit wurde das Börsengeschehen über die Planspiel Börse-App verfolgt. Und wenn mal Fragen aufkamen, stand Niklas Schattenberg seinen Schülern mit Ratschlägen und Einschätzungen zur Verfügung. "Ich habe aber keine Lösungen präsentiert, sondern immer nur Denkanstöße gegeben."