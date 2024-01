Weniger Einsätze, mehr Mitglieder: Jahres-Bilanz der FF Leversen-Sieversen

Leversen - Weniger Einsätze, mehr Mitglieder - so kurz und knapp lautete das Fazit von Ortsbrandmeister Niklas Schubert für des abgelaufene Jahr der Freiwilligen Feuerwehr Leversen-Sieversen.

46 Einsätze wurden von der Wehr im vergangenen Jahr abgearbeitet, das sind 13 weniger gegenüber dem Vorjahr. Zehn Menschen wurden dabei aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet. Die Anzahl der Einsätze, bei denen die Feuerwehr zu blinden Alarmen ausrücken musste, ist liegt leider bei sieben. Der Schwerpunkt lag mit 25 Einsätzen in der Hilfeleistung, gegenüber 12 Brandbekämpfungseinsätzen.

44 Feuerwehrleute bildete sich bei Lehrgängen der verschiedensten Art aus und weiter. Zudem waren die Kräfte bei den verschiedensten Übungen auf Orts-, Gemeinde- und Kreisebene aktiv, sodass insgesamt gut 1951 Ausbildungsstunden zu Buche stehen. Sehr zufrieden ist Schubert mit dem hohen und professionellen Ausbildungsstand der Feuerwehr.

Mit 58 aktiven Mitgliedern erreicht die Wehr einen neuen Mitgliederrekord, dies sind drei mehr als im Vorjahr. Insgesamt traten fünf Feuerwehrleute neu in die Einsatzabteilung ein. Dem gegenüber sind insgesamt zwei Abgänge durch Übertritte in die Alters- und Ehrenabteilung zu verzeichnen gewesen. Der Nachwuchs kommt aus der zwölfköpfigen Jugendfeuerwehr, hier liegt der Anteil der Mädchen sogar bei 50 Prozent. 23 Mitglieder der Feuerwehr sind der Alters- und Ehrenabteilung zugeordnet. Insgesamt wurden etwa 9700 Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung von den Einsatzkräften erbracht.

Die wichtigsten Aussagen in den Grußworten der Gäste war, dass auch in Zukunft umfangreiche Beschaffungen für die Feuerwehren durchgeführt werden. Seitens der Verwaltung und Politik wurde betont, dass die Gerätehaussituation nun konkret im nächsten Doppelhaushalt 2024/25 Berücksichtigung gefunden hat, in dem Mittel für einen Grunderwerb für einen neuen Standort der FF Leversen-Sieversen bereitgestellt werden.