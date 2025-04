Featured

Damit Kinder nicht hungern müssen: Spende aus Keksaktion für DRK-Kinderteller

Neuwiedenthal - Rekordspende zum Jubiläum: Zum zehnten Mal in Folge spendet das Ehepaar Kaiser, Inhaber des Blumengeschäfts am Neugrabener Friedhof an den DRK-Kinderteller im Kindergarten "Grüne Insel" in Neuwiedenthal. Das Besondere: es kamen 1.850 Euro zusammen. Ein kleiner Rekord. Schließlich ist die Spende das Ergebnis einer langjährigen, liebevollen Tradition: dem Verkauf von selbstgebackenen Keksen der Stammkundin Brigitta Engel.

Seit 34 Jahren sammeln die Kaisers Spenden, indem sie die köstlichen Kekse von Frau Engel zur Adventszeit anbieten. Was als kleine Aufmerksamkeit begann, hat sich zu einer festen Institution entwickelt. "Jeweils zur Adventszeit backte uns Frau Engel Kekse", erinnert sich Michael Kaiser. "Wir stellten sie für unsere Kunden bereit, doch die Spendendose füllte sich kaum." So entstand die Idee, die Kekse gegen eine Spende anzubieten. Die Kaisers bezahlten die Zutaten, Brigitta Engel backte lange Abende lang daraus Kekse. Gemeinsam wurden sie dann verpackt und im Blumenladen angeboten.

„Wir möchten in unserer Nachbarschaft etwas tun", erklärt Melanie Kaiser. "Aber uns neben dem Geschäft noch ehrenamtlich zu engagieren, dass ist zeitlich einfach nicht möglich. Also haben wir die Spendenaktion ins Leben gerufen. Jetzt helfen wir mit dem Geld." Und Ehemann Michael ergänzt: „Wir finden es großartig, dass Menschen ehrenamtlich am Wochenende hungernden Kindern Essen servieren. Und es ist schön zu wissen, dass das eben auch dank unserer Spenden ermöglicht werden kann."

Die Notwendigkeit des Kindertellers wurde deutlich, als Erzieherinnen der Kita Grüne Insel feststellten, dass einige Kinder freitags und montags besonders viel aßen. Der Grund: fehlende Mahlzeiten am Wochenende. "Die damaligen Kita-Mitarbeiterinnen haben dann gehandelt und den Kinderteller ins Leben gerufen", betont Bianca Klumpe, seit kurzem Leiterin der DRK-Kita, in der der Kinderteller beheimatet ist. "Seitdem erhalten Kinder aus dem Quartier und der Umgebung an Wochenenden warme Mahlzeiten, finanziert durch Spenden und organisiert von der Kita-Leitung sowie festen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden."

Die Spende des Ehepaars Kaiser ermöglicht es nun, an etwa fünf bis sechs Wochenenden Mahlzeiten für die Kinder bereitzustellen. "Menschen wie das Ehepaar Kaiser und Frau Engel machen einen unschätzbaren Unterschied", so DRK-Fundraising-Beauftrage Viktoria Ehlers. "Ihr langjähriges Engagement ist ein leuchtendes Beispiel für Solidarität, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft."

Das zeigt sich auch an der nächsten Aktion der von Melanie und Michael Kaiser. Am ersten April-Wochenende feiern sie Frühlingserwachen. Mit dabei: Der Hospiz-Verein, der das Harburger DRK-Hospiz unterstützt.

Wer zunächst aber dem Kinderteller helfen möchte, findet Informationen unter www.drk-harburg.hamburg/kinderteller<http://www.drk-harburg.hamburg/kinderteller>.