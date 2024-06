Featured

Das große Zittern in der Bruzzelhütte: Erlösung erst in der Nachspielzeit

Harburg – Normalerweise hat die Bruzzelhütte sonntags geschlossen. Doch während der Fußball-Europameisterschaft ist alles anders: Auch beim dritten Deutschland-Spiel gab es Public Viewing an der Bremer Straße.

Unter dem Motto „Fußball, Currywurst und Pommes“ waren wieder viele Fußball-Fans am Start, um gemeinsam das Spiel gegen die Schweiz zu feiern. Richtig großartig war die Stimmung allerdings nicht in "Stefans Hexenkessel", denn es sah lange nach einer Niederlage für das Nagelsmann-Team aus.

Doch dann kam endlich die Erlösung: Die deutsche Elf rettete in letzter Minute ein 1:1 gegen die Schweiz und den Gruppensieg. Niclas Füllkrug rettete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das Unentschieden.

Das nächste Spiel der Deutschen und damit die nächste Fußball-Party in der Bruzzelhütte findet am Sonnabend, 29. Juni, statt. Ab 21 Uhr spielt Deutschland in Dortmund gegen den Tabellenzweiten der Gruppe C.