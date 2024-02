Der neue Mini Countryman ist der Star im ersten Stock bei B&K

Promotion - Größer ist besser. Das haben die Macher bei neuen Countryman von Mini beherzt. Dabei geht es nicht nur um die 13 Zentimeter, die er von vorderer zur hinteren Stoßstange misst. Er ist auch zwei Zentimeter breiter geworden.

Für den Kofferraum bedeutet das: der Kofferraum umfasst 460 Liter Fassungsvermögen. Die Rückbank lässt sich umklappen. Dann sind es sogar satte 1.450 Liter. Auch in Sachen Kopffreiheit hat sich was getan. Große Fahrer und Mitfahrer haben mehr Platz nach oben.

Den Wagen gibt es in vier Versionen, zwei davon elektrisch, zwei Benziner. Der Countryman SE ALL4 und der Countryman S ALL4 haben Allradantrieb.

Cool ist das Display im Cockpit. Es ist jetzt eine wirklich runde Sache und hat damit die digitale Anzeige tatsächlich in den klassischen Mini-Look geschafft.

Zur Premiere bei B&K in Harburg kamen am Sonnabend viele Fans der Marke Mini, um den neuen Countryman in Augenschein zu nehmen. Auch jetzt ist der neue Wagen der Star im ersten Stock. Auch eine Probefahrt ist möglich.

