Premiere der Musical Kids: Eintrittskarten für "Mein Freund Ben" zu gewinnen

Harburg – In wenigen Tagen ist es soweit: Am Mittwoch, 28. Februar, feiert das neue Familienmusical der Musical Kids Hamburg seine Premiere in der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld. „Mein Freund Ben“ wird zudem am Donnerstag, 29. Februar, aufgeführt. Und das Beste: Leser von harburg-aktuell können kostenlos dabei sein!

Anlässlich der Premiere von „Mein Freund Ben“ werden für beide Abendvorstellungen am Mittwoch, 28. Februar, und für Donnerstag, 29. Februar, jeweils 5 mal 2 Karten verlost.

Die 42 Kinder der Musical Kids Hamburg haben nicht nur Texte auswendig gelernt, sie haben die letzten Wochen alles gegeben, um das neue Stück von Uwe Heynitz auf die große Bühne der Friedrich-Ebert-Halle zu bringen.

Die Musical Kids stehen für musikalische Ohrwürmer, Performance, Witz und kreative Bühnenbilder. Und damit das alles auf die Bühne kommt, war nicht nur der Einsatz des Komponisten Uwe Heynitz gefordert, nein, unter professioneller Begleitung waren auch die Eltern der Kinder am Start. Sie haben in einem Wochenendworkshop im Januar die zahlreichen Kostüme und Bühnenbilder in Eigenarbeit erstellt, damit es wie immer ein optisches Feuerwerk der Kreativität geben kann.

Es geht um zwei Familien, Familie Kirsche und Familie Pflaume. Zwei zerstrittene Familien. Sie streiten sich um einen besonderen Baum, einen magischen Baum, einen Freund der Familie Kirsche. Es geht um das, was unsere Welt so häufig erlebt und sie teilweise zerstört, Egoismus und Intoleranz.

Familie Pflaume möchte, dass der Baum verschwindet und fährt alle Geschütze auf wie Mobbing und falsche Beschuldigungen. Der Gegenspieler ist nichts Geringeres als die Kraft der Liebe. Denn wer Familie Pflaume in die Quere kommt, ist ihre eigene Tochter. Diese verliebt sich in den Sohn der Kirsches und wechselt die Seiten.

Wer jetzt an Romeo und Julia denkt, liegt richtig. Mein Freund Ben ist eine musikalische Neuinterpretation des Klassikers und wir können gespannt sein auf eines der schönsten und aktuellsten Stücke der Musical Kids Hamburg.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, schreibt eine E-Mail an "gewinnspiel@musicalkids-hamburg.de" mit der Angabe des Wunschtermins (28. oder 29. Februar) und beantwortet darin diese Frage: „Was war das Weihnachtsmärchen der Musical Kids Hamburg im Jahr 2023?“

Einsendeschluss für die E-Mail ist Samstag, 24. Februar 2024. Die Gewinner der Verlosung werden noch an diesem Tag benachrichtigt.

Wer ganz sicher gehen will, kann direkt auf der Seite der Musical Kids Hamburg Karten bestellen: www.musicalkids-hamburg.de

Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Tickets an der Abendkasse.