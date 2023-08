Die kleine Melissa Maria Nicoletta ist im Mariahilf das Jubiläumsbaby 2023

Heimfeld - So klein und schon, wie alle Babys, was ganz Besonderes. Doch Melissa Maria Nicoletta ist besonders besonders. Die Tochter von Angela und Tudorel aus Meckelfeld ist das 1.000ste Neugeborene, das in diesem Jahr im Krankenhaus Mariahilf das Licht der Welt erblickte.

Das kleine Mädchen ist kerngesund und war bei der Geburt am 21. August 51 Zentimeter groß und 2.070 Gramm schwer.

Für die stolzen Eltern war klar, dass zweites Kind in der Helios-Klinik zur Welt kommt. Schon ihr Bruder wurde hier geboren. Die Klinik ist nah an ihrem Wohnort und man fühlte sich im Mariahilf schon bei der ersten Geburt gut aufgehoben. Auch beim zweiten Kind lief alles glatt. Mittlerweile sind Mutter und Tochter wieder zu Hause.

Im Krankenhaus Mariahilf werden laut Dr. Kerstin Hammer, Chefärztin der Geburtshilfe und Pränatalmedizin, im Jahr um die 1.700 Kinder geboren. zv