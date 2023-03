Die Roboter sind los: 20 Schülerteams zeigten beim RoboCup-Junior ihr Können

Harburg – „Die Roboter sind los“, hieß es am Wochenende an der Technischen Universität in Harburg: 20 Teams aus Norddeutschland nahmen am NORDMETALL RoboCup Junior Turnier teil. Der größte Wettbewerb für intelligente Roboter ist eines der weltweit bedeutendsten Technologieevents in Forschung und Ausbildung.

Auf dem Programm standen Automatisierte Bergungsmissionen und tanzende Roboter, denn gut 60 Schüler zeigten, was ihre selbstentwickelten Roboter können. Bei dem Turnier ging es zudem um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft des RoboCup Wettbewerbs Ende April in Kassel.

Nach dem zweitägigen Wettkampf standen die Sieger fest: Die „ÖG-Robi L.A.“ vom Ökumenischen Gymnasium zu Bremen und das Team „atheTerjus“ vom Gymnasium Athenaeum aus Stade belegten jeweils den obersten Treppchen-Platz. Insgesamt neun Teams konnten sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. cb