Mit ganz viel Herz: DRK-Tagespflege Süderelbe feiert 20-jähriges Jubiläum

Neugraben - Mit geladenen Gästen, einem selbst gemachten Buffett und ganz viel Herz feierte das Team der DRK-Tagespflege Süderelbe nun 20-jähriges Jubiläum. Thorben Goebel-Hansen, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg gGmbH, dankte den Mitarbeitern an der Hausbrucher Straße 121a für ihr Engagement: "Euch gelingt es, für die Tagesgäste eine Atmosphäre voller Wärme und Nähe zu schaffen. Hierher kommt man gern."

Von außen wirkt das Gebäude der DRK-Tagespflege wie ein zu groß geratenes Vogelhäuschen. Doch hinter der mit Schmetterlingen geschmückten Eingangstür sieht es aus wie in einer gemütlichen Wohnung. In den Zimmern stehen Sofas, auf den Tischchen Vasen mit Blumen. Viele Fotos der Tagesgäste und selbstgemalte Bilder hängen an den Wänden. Über dem meterlangen Aquarium im Flur sind bunte Basteleien zu sehen.

"Vor 20 Jahren ist die Tagespflege hier auf dem ehemaligen Parkdeck einer Tiefgarage entstanden. Es gab keine vergleichbare Einrichtung in der Umgebung, aber der Bedarf war groß", erinnert sich Aart Paasman, der als Geschäftsführer den Bereich bis Oktober 2019 leitete. Er kennt auch den 69-jährigen Joachim gut, der vom ersten Tag an Gast ist.

Heute sind 17 Mitarbeiter - von der Pflege bis zum Fahrdienst - hier beschäftigt. Das Haus bietet Platz für 19 Gäste, die an sechs Tagen die Woche betreut werden. Leiterin Bärbel Tholl und ihre Kollegin Janina Regel bieten den Tagesgästen ein abwechslungsreiches Programm: Neben drei Mahlzeiten und einer morgendlichen Zeitungsrunde gibt es täglich Aktivitäten - von Malen, Fühl-Memory über Sitztanz, Singkreis und Igelball-Massagen bis zu Spaziergängen in die Nachbarschaft. Auch Gärtnern an den Hochbeeten und Mitkochen ist möglich: "Besonders beliebt bei unseren Gästen ist die Zubereitung von Apfelmus", berichtet Janina Regel. "Und ein Highlight für alle sind natürlich die Ausflüge, die wir zusammen unternehmen."