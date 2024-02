Trauer in der Harburger Sportszene: Henning Sander ist gestorben

Harburg – Trauer in der Harburger Sportszene und in vielen Vereinen: Henning Sander ist nach kurzer Krankheit am 16. Januar gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Ulrike und zwei erwachsene Kinder.

Henning Sander war unter anderem Mitglied in der TG Heimfeld, dem Bostelbeker SV und in der Harburger SPD, der er seit 60 Jahren angehörte. Er war mehrere Jahre lang Vorsitzender im Distrikt-Mitte

Die Beerdigung fand in aller Stille und im engsten Familienkreis auf dem Neuen Harburger Friedhof statt.

Henning Sander betrieb mit seiner Ehefrau Ulrike bis Ende 2019 das Sportfachgeschäft Sport Sander am Harburger Ring 31. Sehr gerne hätten Ulrike und Henning Sander - beide waren damals bereits 79 Jahre alt - das Geschäft an einen Nachfolger übergeben. Doch daraus wurde leider nichts.

Insgesamt 91 Jahre lang war dieses Harburger Traditionsgeschäft eine feste Anlaufstelle für Sportler aus Harburg Stadt und Land. Viele Vereine verkauften viele Jahre lang ihre Vereins-Kleidung im ältesten noch existierenden Sportgeschäft Hamburgs.

Spezialisiert war das Geschäft vor allem auf Tennis, Hockey, Ski und Vereinssport. Früher gingen Sportgrößen wie Uwe Seeler oder Handballtrainer Heiner Brandt hier ein und aus und gaben Autogrammstunden. cb