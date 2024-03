Drei Jahre nach Aufbau fällt auf: Fußgängerleitsystem stimmt nicht

Harburg - Zehn Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung. Im Frühjahr 2021 wurde das Fußgängerleitsystem für Harburg installiert. Jetzt, drei Jahre später, stellt man fest: die Angaben auf den Schildern stimmen nicht.

So jedenfalls geht es aus einem Antrag von SPD und Grünen hervor. Die finden die Hinweisschilder zwar schön. "Das weniger Schöne daran ist allerdings die Tatsache, dass Entfernungsangaben zu oben genannten Orten zum größten Teil falsch sind", heißt es in dem Antrag.

So sollen es laut Beschilderung 800 Meter vom Harburger Bahnhof bis zum Rathaus sein. Tatsächlich seien es 1100 Meter. Zur Technischen Uni sollen es vom Bahnhof laut Tafel 1,1 Kilometer sein. Tatsächlich misst schon die Luftlinie 1400 Meter. Der Fußweg sei noch einmal 400 Meter länger.

Was ebenfalls im Antrag vermerkt ist: Es ließen noch viele weitere Beispiele anführen.

Wie es zu den Fehlern kommen konnte? Das wollen SPD und Grüne nicht wissen. Dabei hatte man mehr als genug Zeit, zu messen.

2011 war die Idee für das Fußgängerleitsystem in Harburg in Anlehnung an vergleichbare, damals in anderen Bezirken bereits bestehendes Systemen, geboren worden. 2013 wurde ein entsprechendes Projekt gestartet, an dem das Bezirksamt, die Fachbehörde und das Citymanagment beteiligt waren. 2015 hieß es zunächst, dass das rund 200.000 Euro teure Leitsystem kommt. Dann wurde es überarbeitet. Dann kam Coronoa, verbunden mit Lieferschwierigkeiten.

Garniert war der Entscheidungsprozess noch mit Vertrags- und Ausschreibungsproblemen. Im März 2021 wurde es aufgebaut. zv