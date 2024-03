Harburg-Huus: Neue Leiterin kommt in schwierigen Zeiten

Wilstorf - Es ist eine Übernahme in schwierigen Zeiten. Dr. Janine Maimanakos ist neue Leiterin im Harburg-Huus am Außenmühlenweg. Denn die Zukunft der Einrichtung, die Obdachlosen eine Bleibe gibt, ist weiter ungewiss. Dort, wo sie sich jetzt befindet, soll neu gebaut werden. Ein neuer Standort ist nicht in Sicht.

Zwölf Zimmer, für Männer oder Frauen, hält die Einrichtung des DRK Harburg vor. Das Besondere: dort können auch Obdachlose unterkommen, die einen Hund haben.

Seit zwei Jahren sucht die Einrichtung einen neuen Standort, nachdem zum Ende 2022 gekündigt wurde. Das Gelände ist vom Eigentümer überplant worden. Der Plan, das Harburg-Huus in das Projekt zu integrieren, scheiterte bislang. Weil sich aber die Umsetzung des Projekltes verzögerte, ist das Harburg-Huus noch vor Ort - es gibt aber nur noch Mietverträge für jeweils ein halbes Jahr.

Alle Bemühungen, einen neuen Strandort zu finden, scheiterten ebenfalls. Die Vorgabe ist klar: das zukünftige Harburg-Huus soll fußläufig von der Harburger Innenstadt aus zu erreichen sein.

Doch überall, wo das DRK "anklopfte", wurde abgewunken. Obdachlose wollen mögliche Vermieter offenbar nicht als Bewohner ihrer Immobilie.

Mittlerweile sucht man nicht nur nach fertigen Gebäuden für ein neues Harburg-Huus. Auch ein unbebautes Grundstück wäre eine Option. Auch hier gilt die Voraussetzung, dass es zu Fuß von der Innen Stadt gut zu erreichen sein muss.

Dr. Janine Maimanakos löst Rosa Borgmann ab, dier aus privaten Gründen den Posten abgibt, den sie im November 2022 übernommen hatte. Harald Halpick, Vorstand beim DRK Harburg, ist zufrieden: „Wir haben mit Dr. Maimanakos eine durchsetzungsstarke Leiterin mit vielen eigenen Ideen gefunden, die sich den bevorstehenden Herausforderungen souverän stellen kann.“ zv