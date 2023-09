Drei Monate vor Weihnachten: Im Supermarkt gibt es schon Stollen, Zimtsterne & Co.

Harburg – Gerade noch Badewetter – schon steht Weihnachten vor der Tür. Zumindest in einigen Supermärkten in Harburg. Dort gibt es bereits jetzt die ersten Weihnachtsleckereien zu kaufen. Und das bereits mehr als drei Monate vor dem Fest der Feste und rund 12 Wochen vor dem ersten Advent. Aber, wie sagt man so schön: „Weihnachten kommt immer schneller als man denkt.“

Stollen, Lebkuchen, Marzipankartoffeln und Zimtsterne. Das volle Weihnachtssortiment steht etwa an einem Supermarkt am Harburger Ring im Aktionsregal zum Kauf bereit. Aber auch andere Discounter füllen etwa Mitte September die Regale mit den typischen Weihnachts-Naschereien. Wenn sie es nicht schon getan haben.

Die Kunden sind geteilter Meinung. Einige freuen sich auch bereits im Spätsommer über Weihnachtsleckereien, einige sind deswegen sowas von genervt - es soll andernorts sogar Beschwerden von Kunden gegeben haben. cb