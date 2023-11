Kunst, Kultur & Shopping: 20. Kulturtag begeisterte über 40.000 Besucher

Harburg – Der 20. Kulturtag in Harburg hat am Sonntag alle Erwartungen übertroffen: Der Mix aus Kunst, Kultur & Shopping kam sehr gut an. Mehr als 40.000 Besucher kamen nach Schätzungen des Harburg Marketings in die City. Bei herbstlichem Wetter waren vor allem die großen Einkaufszentren und die 25 Harburger Kultureinrichtungen, die an diesem Tag bei freiem Eintritt öffneten, die Gewinner.

Egal, ob in der Sammlung Falckenberg, am Kulturkiosk oder im Kunstverein Harburger Bahnhof – überall sorgte ein auf den Kulturtag zugeschnittenes Programm für Begeisterung.

Vor allem im Phoenix-Center war richtig viel los: Die Lionstage waren ebenso ein voller Erfolg, wie die temporäre Kunstausstellung von Ralf Schwinge, der an diesem Tag im Pop-Up-Store des Harburg Marketing zum ersten Mal seinen neuen Harburg Kalender verkaufte. Gut 100 Exemplare gingen über den Verkaufstresen.

„Wir sind mit diesem Shopping-Sonntag und natürlich mit den Lionstagen rundum zufrieden“, sagte Centermanagerin Danijela Brko gegenüber harburg-aktuell.

Ein großartiges Geburtstagsprogramm erlebten die Besucher auch im Marktkaufcenter, das an diesem Wochenende seinen 40. Geburtstag feierte.

Zufriedene Gesichter gab es auch im Harburger Museum, wo die neue Ausstellung „Mensch Macht Feuer“ viele Besucher anlockte. „Mehrere 100 Besucher genossen heute unser Programm zum Kulturtag. Vor allem die neue Ausstellung war ein echtes Publikumsmagnet“, sagte Beate Trede, Pressesprecherin des Museums, gegenüber harburg-aktuell. Abgerundet wurde das Programm durch das "ArchäoMobil" des Museums. Das Mini-Museum auf Rädern bot auf dem Museumsplatz einen schnellen Einblick in die Welt der Archäologie.

Gut besucht waren auch die Bühnen-Führungen durch das Harburger Theater. Zudem wurden Kostproben der aktuellen Stücke „Frühstück bei Tiffany“ und „Kind aller Länder“ geboten.

Am Abend des Kulturtags tauchte Harburg in ein buntes Lichtermeer aus tausenden Laternen: Die Harburger Schützengilde lud zu Hamburg größtem Laternenumzug an dem rund 4000 Personen erwartet wurden. Krönender Abschluss war das große Feuerwerk, das um 19 Uhr vom Dach der Harburg Arcaden gezündet wird. cb