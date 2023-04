Einfach "intergalaktisch": Harburg hat jetzt einen Audio-Walk

Harburg – Harburg hat ab sofort einen „intergalaktischen“ Audio-Walk: Es ist der erste Hörspaziergang Hamburgs, bei dem man entlang der größten Freiraumgalerie Norddeutschlands - Walls Can Dance – den schönen Bezirk aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen kann.

Der Harburg Marketing e.V. hat gemeinsam mit dem Unternehmen Storydive diesen einzigartigen Hörspaziergang kreiert. „Hierbei handelt es sich um den ersten Multiplayer-Audio Walk Hamburgs, der den Bürgern und Touristen ein unvergessliches Erlebnis bietet“, sagte Harburgs Citymanagerin Antonia Marmon.

Die Tour erstreckt sich über die Harburger City und den Binnenhafen und schafft so eine einzigartige Verbindung dieser Quartiere. Dabei wird unter Einbezug der größten Freiluftgalerie Norddeutschlands, "Walls Can Dance", auf spielerische Art und Weise der der bunte Bezirk Harburg zu einem einzigartigen Erlebnis.

Am Donnerstagnachmittag war Generalprobe: Das Harburg Marketing lud 20 Gäste ein, bei dem Kick-Off-Event dabei zu sein. Ausgerüstet mit der neu entwickelten Handy-App und Kopfhörern machten sich die Teilnehmer in Zweiergruppen auf den Weg, den Audiowalk mit seinen 12 Stationen zu entdecken.

Aufgrund der Gruppengröße gab es in einigen Teams Startschwierigkeiten. Sobald der passende Partner gefunden und die ersten Schritte gemacht waren, tanzte es sich aber gut durch Harburg.

Unter anderem waren Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, Vertreter der Harburger Wirtschaft und die Entwickler der App, Sophie Burger und Fabian Eck, beim Kick-Off dabei. Finanziert wird die App, die für alle Nutzer kostenlos ist vom Hamburger Neustart-Fonds für City und Zentren. „Eine großartige Sache für Harburg“, waren sich die Teilnehmer einig.

Die beiden Player hören auf ihrem etwa 50-minütigen Rundgang nicht dieselbe Geschichte. Die 2,9 Kilometer lange Tour beginnt am Flaggenmann am Harburger Ring. Von dort leitet die App die Teilnehmer durch die Freiraumgalerie.

Der Rundgang ist aufgebaut als intergalaktisches Dance Battle. Ein Teilnehmer schlüpft in die Rolle eines Aliens, der auf der Erde gelandet ist und der andere ist sein Tanzpartner. Die Tour führt durch die Innenstadt in den Harburger Binnenhafen und wieder zurück. Der Spaß kommt bei diesem Audio-Walk neben vielen Informationen natürlich nicht zu kurz.

Nur wenige Schritte sind es bis zur Teilnahme an dem Audio Walk. Dazu wird die App „Storydive“ im App- oder Playstore heruntergeladen. Anschließend werden alle Walks in der Nähe angezeigt – startet hier den Walk „Hamburg can dance“. Danach muss nur noch ein Partner gesucht werden und schon kann es losgehen.

Keine Kopfhörer? Kein Problem: Für alle Interessierten, die keine Kopfhörer besitzen oder gerade keine dabeihaben, gibt es in der Harburg Info, Hölertwiete 6, welche zum Ausleihen. Auch ohne Handy und Kopfhörer kann man ganz einfach an dem Walk teilnehmen. Hierzu geht man entlang der Streckenführung, die im Flyer des Audio Walks zu sehen ist und entdeckt so neue Ecken von Harburg entlang der Freiraumgalerie.

„Nach einem Jahr der Planung, Konzeption und Umsetzung geht es endlich los! Wir sind stolz, dass wir ein so innovatives und einmaliges Projekt in Harburg realisieren konnten. Die Verbindung der City mit dem Binnenhafen gelingt nun durch eine Kombination von Kunst, Sehenswürdigkeiten und

einer gehörigen Portion Fantasie“, sagt Antonia Marmon. cb