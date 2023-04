Zwei DRK-Kitas laden ein: Doppel-Flohmarkt in Eißendorf und Rönneburg

Harburg – Flohmarkt-Fans kommen am Sonnabend, 22. April, beim Harburger DRK gleich doppelt auf ihre Kosten. Der Grund: An diesem Tag gibt es gleich in zwei DRK-Kitas Flohmärkte.

Am Sonnabend, 22. April, wird von 9 bis 15 Uhr in der Kita Harburger Berge am Hainholzweg 125 in Eißendorf ein Flohmarkt mit buntem Mitmachprogramm veranstaltet. Infos für Aussteller: Standgebühr 10 Euro pro Tisch (wird gestellt) sowie ein selbstgebackener Kuchen. Wer Kleiderständer mitbringt zahlt 2 Euro pro Ständer. Der Aufbau ist ab 7.30 Uhr möglich. Anmeldung unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Ebenfalls am Samstag, 22. April, lädt die Kita Villa Kunterbunt in Rönneburg auch in diesem Jahr wieder zum Frühlingsflohmarkt ein: In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können auf dem Kita-Gelände in der Vogteistraße 23 Shopping-Fans in Ruhe durch die Stände bummeln und Spielsachen oder Kinderklamotten shoppen.

Das Team freut sich auf viel Besuch und bietet zudem Grillwurst, Kuchen und Getränken. Wer mit einem eigenen Stand dabei sein möchte, kann sich im Kitabüro anmelden: 040/769760010. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. cb