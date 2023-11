Endlich geht’s los: Der „Kuhspielplatz“ am Hainholzweg wird saniert

Eißendorf – Der Spielplatz am Hainholzweg soll endlich umgestaltet und saniert werden. Bereits vor drei Jahren hatte André Trepoll, Bürgerschaftsabgeordneter der CDU, den Zustand des Kinderspielplatzes bemängelt.

Zwar wurde auf dem Spielplatz 2019 die legendäre Holzkuh, die Namensgeberin des Spielplatzes, gegen eine neue und leider etwas Kleinere ausgetauscht, trotzdem bemängelte Trepoll: „Der Zustand vieler Spielgeräte lässt stark zu wünschen übrig.“

Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache: Laut Bezirksamt Harburg steht die Umgestaltung des Kinderspielplatzes Hainholzweg kurz bevor. Bevor es allerdings richtig losgeht, sind die Bürger gefragt.

Am Dienstag, 28. November, haben Kinder, Eltern und Interessierte die Möglichkeit, sich aktiv an der Umgestaltung des Kinderspielplatzes Hainholzweg zu beteiligen.

„Im Rahmen der Sanierung wird der am Hang gelegene Kinderspielplatz in Eißendorf umgestaltet werde. Damit sich die Planung zur Umgestaltung an den Wünschen und Ideen der Nutzenden orientieren kann, sind Interessierte, Eltern und insbesondere Kinder, herzlich dazu eingeladen sich mit den Planern und Vertretern des Bezirksamtes auszutauschen“, sagt Sandra K. Stolle vom Bezirksamt.

Der Austausch findet am Dienstag, 28. November, von 15.30 bis 18 Uhr in der Grundschule In der Alten Forst in der Mensa (Eulennest) statt.

Bereits im Vorfeld können Kinder, die sich gerne beteiligen möchten, Ihre Ideen auf verschiedenen Malvorlagen festhalten und den Spielplatz fantasievoll gestalten. Die Malvorlagen können per Mail an beteiligungksphainholzweg@harburg.hamburg.de angefordert werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit einem Klick hier, an einer Online-Umfrage zum Spielplatz teilzunehmen.