Pakete für Familien in Not: Startschuss für den Johanniter-Weihnachtstrucker

Seevetal - Die ersten 300 Pakete für die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion sind bereits gepackt: Am vorigen Wochenende haben sich 50 Rotarier und ihre Angehörigen von den Clubs Seevetal, Hamburg-Harburg, Hamburg-Haake, Inner Wheel Hamburg-Süd und Rotaract Club Hamburg Süderelbe im Gewerbegebiet Beckedorfer Bogen getroffen, um die Hilfspakete zu packen. „Dabei wurden wir von Edeka Dallinger und Spielwaren Toll aus Meckelfeld sowie dem Handelshof in Harburg als Zulieferer unterstützt“, sagt Detlev Dose, der die Packaktion im Seevetaler Warenhotel organisiert hatte.

Auch in diesem Jahr bitten die Johanniter wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug zu spenden.

Der Paketinhalt hilft dort, wo es häufig am nötigsten fehlt: bei notleidenden Kindern, Familien, alten Menschen und Menschen mit Behinderung in Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine sowie in die Republik Moldau.

Die gepackten Weihnachtstrucker-Pakete können bis zum 15. Dezember wochentags von 9 bis 15 Uhr kontaktlos abgegeben werden bei den Johannitern im Landkreis Harburg zum Beispiel in Meckelfeld (Am Blöcken 14), in Buchholz (Rütgersstraße 3), im Gesundheitszentrum Salzhausen (Bahnhofstraße 5) oder in der Kita Krümelkiste in Neu Wulmstorf (Theodor-Heuss-Straße 74a). In allen Sammelstellen gibt es auch stabile, große Kartons, die kostenlos abgeholt werden können.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die bewährten Partner in den Empfängerländern zusammen. Auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder ein Päckchen – oder auch zwei und mehr – packen.

Bis zum 15. Dezember 2023 können die Päckchen gepackt an den Abgabestellen abgegeben werden. Es ist wichtig, sich auch in diesem Jahr an die Packliste zu halten, damit keine Probleme am Zoll entstehen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel sollten in einen stabilen Karton geeigneter Größe gepackt werden.

Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen: 1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Malstifte), 1 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 2 Packungen Kekse, 4 Tafeln Schokolade, 2 feste Seifen, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta. Weitere Informationen: www.johanniter.de/weihnachtstrucker