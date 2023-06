Erst erwischt, dann gefeiert: Kunstprojekt in der DRK-Notunterkunft Neuland

Neuland - Die DRK-Notunterkunft Neuland: eine Halle mit 56 Wohnbereichen, die mit weißen Stellwänden, so genannten Compartments, voneinander abgetrennt sind. Der ehemalige Fegro-Markt hat aktuell Platz für 1.200 Geflüchtete. Einer von ihnen war Jonathan, Künstler aus Nicaragua. Er wurde erwischt, als er in seinem Wohnbereich heimlich eine kleine Zeichnung an die Wand gemalt hatte. Die Verwarnung der stellvertretenden Einrichtungsleiterin endete mit der Idee zu einem Kunstprojekt.

„Der Anfang war kurios", erinnert sich Evelin Cruz Gonzales, stellvertretende Einrichtungsleiterin. „Wir haben Jonathan klargemacht, dass das Bemalen der Wände verboten ist. Im Gespräch mit ihm erfuhren wir dann, dass er in seinem Heimatland als Comiczeichner aktiv und bekannt war."

Schnell war die Idee geboren, von ihm den Eingangsbereich der Halle neu gestalten zu lassen und die steril wirkenden weißen Wände mit Zeichnungen zu verschönern. Denn das DRK-Team setzt in der Notunterkunft auf einen "gemeindebasierten Ansatz", wie Einrichtungsleiter Robert Jesse erklärt: „Die Bewohner werden als freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer in Aufgaben eingebunden, um ihnen Verantwortung zu übertragen und ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit zu stärken."

Jonathan war begeistert von der Idee: „Für mich war die Wandgestaltung die Chance, künstlerisch aktiv zu sein und eine Verbindung zu meiner neuen Lebenswelt in Bildern zu zeigen."

Und er legte los, recherchierte zu typischen Hamburger Motiven und Sehenswürdigkeiten. Sein 14 Meter langes und 2,50 Meter hohes Wandbild schlägt die Brücke zwischen Hamburg und Nicaragua: Es zeigt unter anderem die Silhouette der Elbphilharmonie oder die Symbolfigur Hummel, daneben die Nationalblume aus Jonathans Heimatland.

Mit der Unterstützung von drei Bewohnern aus der Notunterkunft konnte Jonathan das Acrylbild fertigstellen. Einrichtungsleiter Robert Jesse ergänzt: "Dass Mitgestaltung auch ganz wörtlich verstanden werden kann und sich so schön farbig zeigt, darüber sind wir besonders froh!"

Jonathan ist inzwischen umgezogen, hat aber auch andere mit seiner Begeisterung angesteckt: Seine Malworkshops für Kinder in der Notunterkunft sind gut besucht. cb