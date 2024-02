Erste Frühlingsboten Mitte Februar: Am Alten Friedhof blühen hunderte Krokusse

Harburg - Der Frühling legt in Harburg Stadt und Land einen echten Frühstart hin. Mitten im Februar klettern die Temperaturen auch am heutigen Freitag in den zweistelligen Bereich. Das Thermometer zeigte bis zu 15 Grad an. Die Sonne macht sich zwar wieder rar, aber man merkt schon: Der Frühling steht in den Startlöchern.

Einen ersten bunten Frühlingsgruß bekommt man jetzt in Harburg an der Bremer Straße zu sehen: Auf den Beet-Terrassen zum Zugang des Alten Harburger Friedhofs blühen bereits hunderte Krokusse und bieten ein prächtiges Farbspektakel.

Ganz so warm wie am Freitag wird das Wochenende nicht: Am Sonnabend ist es teilweise stark bewölkt und es regnet leicht. Im Tagesverlauf lockert bei acht Grad die Wolkendecke etwas auf.

Am Sonntag scheint zunächst etwas die Sonne, aber dann beginnt es zu regnen. Die Temperaturen erreichen maximal 9 Grad. cb