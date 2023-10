Harburgs Freiraumgalerie wächst: Am Seeveplatz entsteht ein neues großes Kunstwerk

Harburg – Harburgs Freiraumgalerie wächst weiter: Unter dem Titel „Walls Can Dance“ sind bereits 13 großformatige Fassadenkunstwerke entstanden – und das nächste ist bereits in Arbeit. Am Seeveplatz an der Unterführung zwischen Marktkauf und Phoenix-Center verwandelt der Künstler Peeta eine trostlose Wand in ein buntes und einzigartiges Kunstwerk.

Kurator der Galerie im öffentlichen Raum ist das Urban Art Institute Hamburg, das es geschafft hat, viele Kunstinteressierte auf Harburg aufmerksam zu machen und Rundgänge zu den Werken organisiert,

Der Künstler Peeta aus Italien ist ein fester Bestandteil der italienischen Graffiti-Szene. Der 38-Jährige Venezianer ist bekannt für seine perfekt ausgearbeiteten 3D-Styles. cb