Sonntags-Shopping am 2. April: Harburg startet "Fit in den Frühling"

Harburg – Der erste Shopping-Sonntag des Jahres steht kurz bevor: Unter dem Motto "Fit in den Frühling" findet am 2. April die erste Veranstaltung mit Ladenöffnung des Jahres zum Thema "Sport und Gesundheit" in der Harburger City statt.

Der Harburg Marketing e.V. versetzt ganz Harburg in Sportstimmung und bietet gemeinsam mit den Centern, Fachmärkten, der Arcaden- und City-Apotheke, Rossmann, dem Harburger Turnerbund, BCI, dem Margaretenhort, der Verbraucherzentrale, dem IRINA Store, KAMI e.V., MiMi Hamburg, Peter Sebastian sowie kulinarischen Partnern eine Vielzahl von Angeboten für Groß und Klein. Natürlich kommt auch das Frühlings-Shopping nicht zu kurz.

Bei der Arcaden- und City-Apotheke können alle Besucher an einem Gesundheits-Checkup teilnehmen, um fit und gesund in den Frühling zu starten. In der Lüneburger Straße erwartet die Kleinen ein aufregendes Abenteuer: Sie können sich beim Bungee-Jumping ausprobieren und auf dem Karussell austoben.

Währenddessen stärken sich die Erwachsenen an den kulinarischen Ständen mit leckeren Crepes, Süßwaren und Mutzenmandeln. Das Rossmann-Maskottchen "Emil" verteilt Goodies sowie Glitzer-Tattoos und die Popcornmaschine bietet einen kleinen Snack für Zwischendurch

Zwei Osterhasen laufen durch die gesamte City und verteilen süße und frühlingshafte Grüße. Habt Ihr schon unsere Schrittzähler-Karte entdeckt? Diese ist in der Harburg Info erhältlich. Bei jeder Aktion, an der teilgenommen wird, erhält man einen Stempel. Ist die Karte gefüllt, gibt es ein Präsent aus der Harburg Info. Also macht mit bei den sportlichen Aktionen, sammelt Eure 10.000 Schritte und freut Euch über die Belohnung.

Sportlich wird es auch in den Centern und Fachmärkten: Das Phoenix-Center organisiert ein Kindersportfest mit Aktivitäten für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Der KAMI e.V., der sich für das interkulturelle Miteinander in unserer Gesellschaft einsetzt, berät die Besucher zu niedrigschwelligen und offen zugänglichen Bildungs- und Beratungsangeboten für Familien und Kinder. Des Weiteren werden Datteln verteilt, passend zu dem bedeutenden Brauch, mit diesen während des Ramadans das Fasten zu brechen.

Wer braucht die wenigsten Schläge? In den Harburg Arcaden gibt es einen Minigolf-Parcours mit 10 unterschiedlichen Bahnen, bei denen man sein Können beweisen kann. Für Action sorgen auch die zwei großen Tischkicker. Vertreten sind zusätzlich Mitarbeiter des Verbraucherschutzes, die umfangreich zu dem Thema "Starke Verbraucher im Quartier" informieren sowie der Margaretenhort, der sich und seine Angebote für Kinder und Jugendliche vorstellt und gemeinsam mit den Besuchern Steine frühlingshaft bemalt. Künstlerisch wird es auch im Habibi Atelier, denn Sly bietet eine Bastelaktion zum Mitmachen für die kleinen Gäste.

Beim Hula-Hoop-Wettbewerb im Marktkauf Center kann jeder zeigen, was er kann. Wer danach kreativ werden möchte, hat die Möglichkeit beim Zeichenworkshop seine produktive Seite auszuleben.

Auch der Harburger Turnerbund ist vertreten und informiert über das vielfältige Sportangebot und bietet die Gelegenheit, die Sportart "Fechten" kennenzulernen. BCI präsentiert eine Beratung von möglichen beruflichen Perspektiven, während für die kleinen Familienmitglieder Kinderschminken angeboten wird. MiMi Hamburg informiert in verschiedenen Sprachen über Gesundheitsangebote und der Schlagerstar Peter Sebastian setzt sich erneut für einen Rollstuhl-Truck beim diesjährigen Schlagermove ein. Dabei verteilt er bunte Armbänder und sorgt für gute Laune.

Dank Natalja Hahn wird es bunt, denn sie schminkt bei OBI am Großmoordamm die Kinder mit zahlreichen Motiven, während der Kettensägekünstler Michael Knüdel auf eine andere Weise künstlerisch aktiv wird. Er verwandelt einen Baumstamm in eine Holz-Skulptur, die im Anschluss zugunsten von Radio Hamburgs Projekt "Hörer helfen Kindern" versteigert wird. Außerdem ist der OBI-Biber live unterwegs und begrüßt alle Gäste an diesem Frühlingstag.

Das Parken in den Centern, Phoenix-Center, Marktkauf Center und Harburg Arcaden ist an diesem Tag kostenfrei. (cb)