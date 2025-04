Featured

Für ein sauberes Harburg: Aufräumaktion „Harburg räumt auf“ gestartet

Harburg - Jetzt geht es endlich los: Ab sofort startet die große Aufräumaktion „Harburg räumt auf“. Alle Sammel-Teams sind aufgerufen, gemeinsam unseren Bezirk von Müll zu befreien und ein Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen.

Bereits mit dabei sind engagierte Teams, wie das Phoenix-Center, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, der ELBCAMPUS sowie die Turnerschaft Harburg von 1865 e.V., die wie berichtet sogar in der Außenmühle nach Müll tauchte. Zudem beteiligen sich zahlreiche motivierte Privatpersonen an der Aktion.

Damit es an nichts fehlt, stellt Harburg Marketing in der Harburg Info, Hölertwiete 6, kostenlose Müllgreifer, Handschuhe und Müllbeutel zur Verfügung. Nach dem Sammeln können die gefüllten Müllsäcke sowie das Equipment dort wieder abgegeben werden – die fachgerechte Entsorgung übernehmen Harburg Marketing und die Stadtreinigung Hamburg.

Als besonderes Highlight darf sich das engagierteste Sammel-Team auf tolle Gewinne aus dem Sortiment der Harburg Info freuen – ermöglicht durch Harburg Marketing. Also, Handschuhe an und los geht’s – für ein sauberes Harburg.

Das große Finale folgt am Freitag: Der 7. März markiert den krönenden Abschluss der Aktion „Harburg räumt auf“! Gemeinsam mit engagierten Bürgern, Unternehmen und Initiativen befreit Harburg Marketing bei zwei großen Sammelterminen den Harburger Binnenhafen und die Harburger City von Müll.

Als Dankeschön für ihren Einsatz erwartet alle Teilnehmer eine köstliche Stärkung aus der lokalen Gastronomie – bereitgestellt von Mimi Kirchner mit Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Darüber hinaus wird das Projekt unterstützt von mitten in harburg und der Sicherheitskonferenz Harburg.

Die Aktion läuft bereits, aber man kann sich weiterhin anmelden oder einfach spontan in der Harburg Info vorbeischauen. Ob mit Kollegen, Freunden, Familie, Mitschülern oder Kommilitonen – jeder kann mithelfen.

Online: https://form.jotform.com/250292037878060 telefonisch: 040 32 00 46 96 Per E-Mail: info@harburg-marketing.de persönlich: Harburg Info (Hölertwiete 6), Mo bis Fr, 10 bis18 Uhr

Treffpunkte und Startzeiten für "Harburg räumt auf": Vom 3. bis 7. März zu den Öffnungszeiten der Harburg Info, Ausgabe und Entgegennahme der Müllgreifer, Handschuhe und Mülltüten

Freitag, 7. März: 11 Uhr – Start am Kanalplatz und 16 Uhr – Start am Sand

"Harburg räumt auf" ist Teil von "Hamburg räumt auf", Deutschlands größter Stadtputzaktion. Diese läuft vom 28. Februar bis 9. März und ruft hamburgweit zur Teilnahme auf.