Trauer um Künstler Toro: Er hat Kampf gegen den Krebs verloren

Harburg – Harburgs Ausnahmekünstler Toro hat den Kampf gegen den Krebs verloren: Mentor A. Ejupi ist am Donnerstag nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Wie berichtet war der weit über die Grenzen seit vier Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. In den letzten Wochen und Tagen hatte sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert.

Am vorigen Wochenende hatte in der Harburger Fischhalle noch ein Benefiz-Konzert-Abend stattgefunden, um den Künstler und seine Familie zu unterstützen.



Toros Leichnam wird in seiner alten Heimat seine letzte Ruhestätte finden. Seine Beerdigung soll in Sekiraqa, Podujeva im Kosovo stattfinden. cb