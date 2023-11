Fröhlich, bunt, spannend: 2500 Gäste feierten die 43. Tage des Buches

Eißendorf – Am Sonnabend war es endlich wieder so weit: Zum 43.mal wurden die „Tage des Buches“ an der Eißendorfer Grundschule In der Alten Forst gefeiert. Ein voller Erfolg: Mehr als 2500 Gäste folgten der Einladung der Schulleitung und des Kollegiums.

Die Mitarbeiter der Schule, der ganztägigen Betreuung und die auf dem Gelände der Schule beheimatete Kita hatten ein großes Festprogramm vorbereitet, das dieses Mal ganz im Zeichen den Mottos "Verdammt lang her" stand.

„Alle Gäste konnten an unzähligen Ständen die Projektergebnisse der Klassen bewundern und selbst Hand anlegen, um eigene Erfahrungen zu machen. So konnte Wikingerschmuck selbst hergestellt werden oder aber Weihnachtssterne aus alten Buchseiten gefertigt werden - immer mit einem Bezug zur Vergangenheit oder geschichtlichen Ereignissen“, erklärt Schulleiter Andreas Wiedemann.

So gab es Informationen aus der Hippie-Zeit, verbunden mit dem höchst aktuellen Friedenssong von John Lennon oder aber Kunstwerke, die sich mit dem Mauerfall beschäftigten. Und manchmal ging es in den zahlreichen Projekten der Klassen ganz weit zurück in die Vergangenheit, wenn Burgen, Indianer oder natürlich Dinosaurier im Zentrum des Lernens und präsentieren standen.

Und wer von den Gästen dann die richtige Stärkung zwischendurch brauchte, der wurde im Hüttendorf rund um den Neubau der innovativen Grundschule schnell fündig. Egel, ob Blockhaus-Burger, Bratwurst, Fischfrikadelle, Pilzpfanne oder Flammkuchen - alle Angebote fanden begeistere und hungrige Abnehmer. Und zum Nachtisch musste man sich entscheiden zwischen Waffeln, Kuchen, Popcorn oder Zuckerwatte - immer frisch zubereitet und heißbegehrt.

So präsentierte sich das Team der Alten Forst bei bestem Wetter als ein bunter, interaktiver und zukunftsorientierter Lernort für über 640 Kinder in der Grundschule, gut 550 Kindern in der Ganztagsbetreuung und 120 Kindern in der Kita.

„Mich persönlich hat die Fröhlichkeit und Offenheit der Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen begeistert, denn so konnten wir alle unbeschwert miteinander feiern. Und das war richtig gut in diesen Zeiten“, betonte Andreas Wiedemann. cb