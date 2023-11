Frühes Winterwetter: Tief Niklas sorgt für ersten Schnee in Stadt und Land

Harburg – Tief Niklas hat auch in Harburg Stadt und Land für sehr frühes Winterwetter gesorgt. Normalerweise gibt’s Ende November meistens Schmuddelwetter. Doch gestern war es auch bei uns so kalt, dass leichter Schneefall einsetzte und sich eine dünne weiße Schicht bildete, die auch am Dienstagmorgen noch für leichten Winterzauber sorgte.

Allerdings führten der leichte Schneefall und überfrorene Nässe auch zum ersten Volleinsatz im Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg. Seit kurz nach Mitternacht streuten 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 (Streu)-Fahrzeugen zunächst wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, die Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Netz an Radwegen und Gehwegstrecken ohne Anlieger.

Im weiteren Verlauf der Nacht und des frühen Morgens, folgen Busbuchten, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege wie "Zebrastreifen", sowie die unmittelbare Umgebung mit Mittelinseln, so die Stadtreinigung.

Die Wetteraussichten: Auch in den kommenden Tagen bleibt es winterlich kalt. cb