Schweres Gerät im Einsatz: Am Marmstorfer Feuerteich haben die Baggerarbeiten begonnen

Marmstorf – Mit einigen Tagen Verspätung haben die Baggerarbeiten am Marmstorfer Feuerteich begonnen. Eigentlich sollte wie berichtet bereits am vergangenen Freitag das schwere Gerät anrücken, und die Straße gesperrt werden.

Am Montag ging es endlich los: Der Bagger rollte in den Marmstorfer Schulteich – so lautet der eigentliche Name des Absetz- und Rückhaltebeckens - und begann mit seiner Arbeit.

Grund für die Arbeiten, die vermutlich acht Tage dauern werden: Aufgrund von umfangreichen Schlammablagerungen ist die Funktion des Staubeckens eingeschränkt und soll durch die Entschlammungsarbeiten wiederhergestellt werden. Somit steht der Marmstorfer Teichwette Ende Januar nichts im Wege.

Während der Arbeiten kommt es zu Einschränkungen im Verkehr: Die Marmstorfer Poststraße ist zwischen Feuerteichweg und Langenbeker Weg gesperrt. Während der Sperrung kann der Fußverkehr den Bereich passieren. Der Radverkehr muss den Bereich über Langenbeker Weg und Handweg umfahren. cb