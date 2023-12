Freitreppe zum Sand: Neues Entrée wurde schon etwas geöffnet

Harburg – Nicht nur die Besucher des Wochenmarktes können sich freuen: Die neue Treppe zum Sand ist wieder geöffnet worden – zumindest ein Stück weit. Nach mehr als zwei Jahren gibt es nun also wieder einen direkten Zugang von der Neuen Straße zum Sand.

Die Bauarbeiten rund um die neue Freitreppe sind noch nicht komplett abgeschlossen. Trotzdem wurde vor einigen Tagen ein kleines Stück zwischen dem Bauzaun geöffnet und die Fußgänger können wie früher ohne Umweg zur Neuen Straße und zum S-Bahn-Eingang gehen.

Gut zu erkennen: Zwischen den Teppen-Blöcken und oberhalb der Treppe setzt sich das Fischgrät-Muster aus Klinkersteinen vom Marktplatz fort.

Über die Öffnung freuen sich natürlich auch die Mitglieder der Hobby-Gruppe Süderelbe. Der Eingang zu ihrem Geschäft lag während der Bauzeit direkt am Bauzaun. Seit vielen Jahren ist der Laden am Sand eine feste Adresse für alle Fans von selbstgemachten und künstlerischen Dingen. Durch die Sperrung der Treppe und der direkten Lage an der Baustelle, mit einem Bauzaun vor der Tür, blieb allerdings ein großer Teil der Laufkundschaft aus. cb