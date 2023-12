Endlich da: In der Harburg-Info gibt es wieder Baumkuchen von Dierk Eisenschmidt

Harburg – Für viele Harburger gehört der Baumkuchen von Dierk Eisenschmidt zur Adventszeit einfach dazu. Und auch in diesem Jahr müssen die Fans der Köstlichkeit nicht drauf verzichten: Auch in diesem Jahr wird er exklusiv beim Harburg Marketing in der Hölertwiete verkauft.

Bis zum 20. Dezember läuft der Baumkuchenverkauf. Die Harburg-Info ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Weg lohnt sich, denn außer dem beliebten Baumkuchen gibt es auch viele weitere schöne Geschenke mit Harburg-Bezug. Neu im Sortiment der Harburg-Info ist etwa der „Kaffee mit Grüßen aus Harburg".

Die Baumkuchen-Spezialität gibt es als Bögen, Ringe, Spitzen und ganze Kuchen. Die Preise beginnen bei 5,50 Euro pro 100 Gramm und sind seit vier Jahren unverändert.

Das Geheimnis des guten Geschmacks ist die Zusammensetzung der zehn Zutaten, die bereits, seit mehr als 60 Jahren unverändert ist. Im Jahr 1956 backte der junge Dierk Eisenschmidt seine ersten Baumkuchen. Der Name Baumkuchen kommt von den mindestens 15 Schichten der Rohmasse, die der Konditormeister nach und nach auf die sich drehende Rolle aufträgt.

Gebacken wird der Baumkuchen auch in diesem Jahr in Grammentin in Mecklenburg-Vorpommern: In der Konditorei seines Freundes und Konditormeisters Peter Komander hat er seinen Spezialofen mit der über einen Meter langen Achse aufgebaut. Dort entstehen bei über 300 Grad die köstlichen Kunstwerke, die nun wieder zu haben sind. cb