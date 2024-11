Featured

Gaumenfreuden: Bei Anuschka Blockhaus gibt es jetzt wieder die Weihnachtssalate

Harburg – Gaumenfreuden zur Weihnachtszeit: Bei Anuschka Blockhaus auf dem Harburger Wochenmarkt gibt es wieder die Weihnachtssalate. Drei köstliche Kreationen sind ab sofort an ihrem Verkaufswagen auf dem Sand in Harburg erhältlich. Die drei Salate sind echte Gaumenfreuden, die weihnachtliche Aromen in Kombination mit Früchten und Fisch auf genau den Punkt bringen.

Weihnachtsnudelsalat, Winter-Matjessalat und der Weihnachtssalat mit Shrimps sorgen jetzt für Begeisterung. Das Besondere: Dieses drei Salatkreationen sind ab sofort nur in der Vorweihnachtszeit bis Silvester erhältlich.

Allein die Zutaten machen Appetit: Shrimps, Rumrosinen, Apfelspalten, Mandarine und Lebkuchengewürz verleihen dem Weihnachtssalat seinen einzigartigen Geschmack.

Beim Weihnachtsnudelsalat sorgen Sternnudeln mit Zimt, Apfelmus, Vanille und Mandeln für den veganen Geschmackskick. Und im Winter-Matjes-Salat bereiten Matjes mit Preiselbeer-Sahne und Äpfel den Gaumenzauber. Die drei Weihnachtssalate sind bis Silvester erhältlich.

„Wir nehmen ab sofort gerne ihre Weihnachts- und Silvesterbestellungen entgegen“, sagt Anuschka Blockhaus. Sie ist mit ihrem Team am Montag, 23. Dezember, und am Dienstag, 24. Dezember, vor Weihnachten auf dem Markt. An Heiligabend allerdings nur bis 12 Uhr.

Silvester hat der Markt nur am Dienstag, 31. Dezember, geöffnet. Am Montag vor Silvester bleibt der Markt geschlossen. „Wir sind natürlich auch zwischen den Feiertagen ganz normal für unsere Kunden da“, sagt Anuschka Blockhaus.