Gedenken in Harburg: Mehrere Rundgänge zu den Stolpersteinen

Harburg - Nach der Coronabedingten Zwangspause kann die Initiative Gedenken in Harburg wieder zum Besuch der Stolpersteine einladen, die vom Kölner Künstler Gunter Demnig zum Andenken an Harburger Opfer des Nationalsozialismus verlegt wurden. Am Sonntag, 7. Mai, findet gleich mehrere Stolperstein-Rundgänge statt.

„Mittlerweile liegen im Bereich Harburg 254 Stolpersteine, von denen wir einige auf drei Rundgängen und einer Fahrradrundfahrt am 7. Mai aufsuchen wollen. Während die Stolpersteine von Mitgliedern der Initiative Gedenken in Harburg - gern auch unter Mitwirkung der übrigen Teilnehmer - intensiv geputzt und damit wieder sichtbar gemacht werden, informieren andere über das jeweilige Schicksal der jeweiligen Opfer“, teilten die Organisatoren mit.

Treffpunkt ist am 7. Mai um 15 Uhr auf dem Harburger Rathausplatz. Die Rundgänge/-fahrt werden etwa 60 bis 90 Minuten dauern. cb