Sommerfest im Harburg-Huus: Starpianist Sebastian Knauer gibt Gratis-Konzert

Harburg – Normalerweise finden die Konzerte von Starpianist Sebastian Knauer in der Elbphilharmonie, in der Staatsoper oder im Michel statt. Doch am Freitag, 30. Juni, ist alles anders: An diesem Tag wird der Grammy-nominierte Hamburger Konzertpianist Sebastian Knauer beim Harburg-Huus-Festival anlässlich des Sommerfestes zum fünfjährigen Geburtstag der DRK-Einrichtung auftreten.

Für diesem Anlass verwandelt sich der kleine Außenmühlenweg von 14 bis 22 Uhr in ein Festival-Gelände mit Buden und Bühne. Neben Sebastian Knauer werden zudem lokale Bands und Musiker auf der Bühne stehen. Unter anderem ist Axel Feige, Finalist im ESC-Vorentscheid 2017, mit von der Partie. Geplant ist außerdem eine Podiumsdiskussion.

Neun Tage vor seinem Konzert in der Elbphilharmonie wird Starpianist Sebastian Knauer dieses Open-Air-Konzert auf seinem Steinway-Konzertflügel unter der Autobahnbrücke vor dem Harburg-Huss geben. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Harburg Huus sind natürlich erwünscht.

Möglich gemacht wird dieser besondere Auftritt von Prof. Dr. Rüdiger Grube. Der ehemalige Bahn-Chef ist Schirmherr des Harburg-Huus und mit dem Pianisten befreundet. „Ich kannte diese Einrichtung bislang nicht, freue mich aber sie mit meinem Auftritt unterstützen zu können“, sagte Sebastian Knauer, der am heutigen Donnerstag mit Rüdiger Grube ins Harburg-Huus kam, um das Festival-Gelände unter die Lupe zu nehmen und organisatorische Dinge zu klären.

Natürlich hatte Grube, der seit vielen Jahren das Harburg-Huus unterstützt und mit Starköchin Cornelia Poletto verheiratet ist, noch eine weitere Überraschung parat: „Meine Frau wird auch zum Sommerfest kommen und an einem Stand ihre Pasta zubereiten und für den guten Zweck verkaufen.“ cb