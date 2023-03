Hamburger Megamarsch: Die 2000 Wanderer durchqueren auch Harburg

Harburg – Mehr als 2000 Wanderbegeisterte werden am kommenden Wochenende, 1. Und 2. April, beim Hamburger Megamarsch über eine Strecke von 100 Kilometer teilnehmen. Das Ziel: Hamburg in 24 Stunden auf dem 2. Grünen Ring zu umrunden. Ein großer Teil der Strecke führt durch den Bezirk Harburg. Ein toller Anblick und ein echter Hingucker, wenn so viele Wanderer unterwegs sind.

Gestartet wird in Finkenwerder, dann geht es durch Parks, Kleingärten, Waldgebiete, Kulturlandschaften der Geest und Marsch, Naturschutzgebiete, urbane Räume und an Seen und Flüssen vorbei bis zum Zielort Teufelsbrück.

Umweltsenator Jens Kerstan wird um 12 Uhr in Finkenwerder den Startschuss für die erste Wandergruppe geben. Über Moorburg geht es durch Meyers Park und durch Heimfeld. Anschließend werden die Kleingärten an der Bremer Straße durchquert und die Bremer Straße passiert. Durch den Harburger Stadtpark geht es Richtung Neuländer See zur A1, wo die Strecke auf die nördliche Elbseite wechselt. cb