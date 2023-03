Rechen-Asse zu Gast in Harburg: Siegerehrung der Mathe-Olympiade an der TUHH

Harburg – Hamburgs Mathe-Asse waren zu Gast in Harburg. Ob Algebra, Geometrie oder Analysis: In der Mathematik geht es um logisches Denken und Kombinierfähigkeit. Rund 200 Hamburger Schüler zeigen, wie es geht. Am Mittwoch-Nachmittag zeichnete die Hamburger Schulbehörde die Landes-Sieger der Mathematik-Olympiade 2022/2023 aus.

Die Schüler der 3. bis 13. Jahrgangsstufen wurden von Eltern und Lehrkräften bei der Siegerehrung an der Technischen Universität in Harburg gefeiert. Im Rampenlicht standen an diesem Nachmittag jene elf Mathe-Cracks, die sich in der Regionalrunde des Stufenwettbewerbs erfolgreich durchsetzen konnten und nun zur Bundesrunde nach Berlin fahren dürfen.

Die TU Hamburg unterstützt den Wettbewerb und will jungen Menschen zeigen, dass Mathematik und das Lösen von kniffligen Aufgaben Spaß machen kann. „Die Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur mit innovativen Technologien lösen. Dafür brauchen wir kluge Köpfe, die sich gerne mit Mathematik und den Naturwissenschaften beschäftigen", betont TU-Professor Marko Lindner den Stellenwert der Olympiade. „Neue Wege in Richtung einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Zukunft, beruhen am Ende auf Anwendungen von Mathematik."

Auch in der 62. Ausgabe der Mathematik-Olympiade stellten sich wieder rund 200.000 Schüler aus ganz Deutschland den komplizierten Rechenaufgaben in der ersten Auswahlrunde. Der Wettbewerb erfordert logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativen Umgang mit mathematischen Methoden. Die besten Mathe-Olympioniken aus Hamburg ab Klasse 8 nehmen an der Bundesrunde teil, die vom 11. bis 14. Juni 2023 in Berlin stattfindet.