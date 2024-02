Harburger DRK sichert ärztlichen Bereitschaftsdienst im Ausnahmefall ab

Harburg - „Ärztliche Hilfe. Immer. 116117." Das verspricht die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KV Hamburg) für den ärztlichen Bereitschaftsdienst "Arztruf Hamburg" unter der Telefonnummer 116117. Doch was passiert, wenn eine technische Störung eintritt und etwa die Telefonzentrale des Arztrufs nicht erreichbar ist? Seit Anfang des Jahres kann die KVH in solch einer Ausnahmesituation die Zentrale für Krankenbeförderung und Notfallservice (ZKN) des DRK-Kreisverbands Hamburg-Harburg als Ersatzleitstelle nutzen.

Wer ärztliche Hilfe benötigt, kann im Notfall zu jeder Tages- und Nachtzeit auf den "Arztruf Hamburg" 116117 der KV Hamburg zurückgreifen. Damit dies kontinuierlich zuverlässig funktioniert, springt im Falle von Störungen oder technischen Problemen die ZKN, ein Tochterunternehmen des DRK Hamburg-Harburg, als Kooperationspartner ein.

„Als Redundanzleitstelle stehen wir seit Anfang des Jahres der KVH mit unserer Technik im Hintergrund zur Seite", erklärt Jan Reichert, Geschäftsführer DRK-Ambulanzdienst. "Technisch sieht dies so aus, dass die benötigte Hardware in unserer Leitstelle bereitgestellt und innerhalb einer Stunde durch ein Team von vier Mitarbeitenden der KVH genutzt werden kann. Das spart wertvolle Zeit, sollte die 116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Arztruf Hamburg-Zentrale nicht mehr erreichbar sein."

Caroline Roos, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Hamburg: "Da der Arztruf Hamburg einen wichtigen Bestandteil der Hamburger Notfallversorgung darstellt, ist die Einrichtung einer Ersatzleitstelle als doppelter Boden zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung essenziell. Sollte unsere Leitstelle jemals ausfallen, sind wir dank der ZKN-Redundanzleitstelle stets in der Lage, den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 aufrechtzuerhalten. Die ärztliche Versorgung der Hamburger auch außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten ist somit jederzeit gewährleistet." cb